 Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів

Президент олімпійського комітету Греції на стадіоні "Панатінаїкос" передав олімпійський вогонь представниці оргкомітету літньої Олімпіади в Токіо і висловив надію, що полум'я загасить коронавірус.

Griechenland Athen Olympisches Feuer (picture-alliance/AP Photo/A. Messinis)

У столиці Греції в четвер, 19 березня, відбулася церемонія передачі олімпійського вогню Токіо, яке прийме літню Олімпіаду. Захід на афінському стадіоні "Панатінаїкос" відбувся без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2. "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я загасить вірус", - заявив президент олімпійського комітету Греції Спірос Капралос.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти в Токіо з 24 липня до 9 серпня. Столиця Японії вже приймала літню Олімпіаду в 1964 році.

Церемонія запалювання олімпійського вогню відбулася в грецькій Олімпії 12 березня. На наступний день Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню по території країни.

Президент МОК запевнив, що Олімпіада в Токіо відбудеться

Тим часом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року йде відповідно до графіка, заявив їх оргкомітет. А президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) запевнив, що Олімпіада-2020 відбудеться, незважаючи на пандемію. Якщо ж Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадить МОК ухвалити рішення про скасування ігор, комітет пристане на рекомендації, запевнив Бах.

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає легеневе захворювання COVID-19, поширився у понад 176 країнах і територій з часу спалаху в Китаї в кінці 2019 року. За даними онлайн-ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення інфекції, в світі підтверджено більше 220000 випадків зараження, майже 9000 осіб померли, понад 85000 хворих одужали.

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