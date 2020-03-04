Японія вчасно проведе Олімпіаду-2020, незважаючи на коронавірус - міністерка

Міністерка Олімпійських ігор Японії Сейко Хасімото заявила, що країна має намір провести заплановані літні Олімпійські ігри, незважаючи на те, що коронавірус поширився на нові райони країни.

"Скасування або затримка Ігор були б неприйнятними для спортсменів. Обстановка, в якій спортсмени можуть відчувати себе невимушено та зосередитися на змаганнях, має бути створена", - заявила вона у парламенті в четвер, 5 березня.

Між тим в Японії деякі райони повідомили про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом. Загалом станом на ранок 5 березня у країні налічується 1036 інфікованих, що на 36 випадків більше ніж днем раніше.

Спалах коронавірусу поширився на нові райони Японії

Із загальної кількості хворих понад 700 припадає на пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

Напередодні Хасімото допустила перенесення термінів проведення Олімпіади. Відповідаючи на запитання депутатів парламенту, вона сказала: "Відповідно до контракту на проведення Ігор, тільки МОК має право скасувати Олімпіаду, якщо вона не відбудеться протягом 2020 року. Але оскільки Ігри все ж відбудуться протягом 2020 року, ми можемо відкласти їх проведення на інший термін".

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Проте вона сказала, що, як і раніше, вірить у можливість проведення Ігор у заплановані терміни.

Зі свого боку, губернаторка Токіо Юріко Коїке заявила 5 березня, що столичний уряд вирішує з організаторами питання безпеки на літній Олімпіаді на тлі проблем, пов'язаних зі спалахом коронавірусу, повідомляє агенція Reuters.

Європа скасовує публічні заходи

Як відомо, між тим у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей. Також скасовано проведення книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.

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Не буде проведений і Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували приблизно 600 тисяч відвідувачів.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес. Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Книжковий ярмарок у Лейпцигу Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Паризький будинок мод Chanel Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Міланський тиждень моди Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Туристичний ярмарок ITB у Берліні Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Промисловий ярмарок у Ганновері Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Лувр в Парижі У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Гамбурзький балет Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

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Коронавірус вже у 84 країнах

Загалом від початку спалаху в китайській провінції Хубей наприкінці грудня 2019 року коронавірус SARS-CoV-2 проник на територію вже 84 країн. Станом на ранок 5 березня, у світі виявлено 95488 випадків зараження. Понад 3285 людей померли від захворювання COVID-19, викликаного вірусом, 53689 людини одужали. Такі дані наводить сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.