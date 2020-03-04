Японія вчасно проведе Олімпіаду-2020, незважаючи на коронавірус - міністерка

Напередодні в Японії лунали заяви про можливе перенесення термінів проведення Олімпіади-2020 у Токіо.
Міністерка Олімпійських ігор Японії Сейко Хасімото заявила, що країна має намір провести заплановані літні Олімпійські ігри, незважаючи на те, що коронавірус поширився на нові райони країни.
"Скасування або затримка Ігор були б неприйнятними для спортсменів. Обстановка, в якій спортсмени можуть відчувати себе невимушено та зосередитися на змаганнях, має бути створена", - заявила вона у парламенті в четвер, 5 березня.
Між тим в Японії деякі райони повідомили про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом. Загалом станом на ранок 5 березня у країні налічується 1036 інфікованих, що на 36 випадків більше ніж днем раніше.
Із загальної кількості хворих понад 700 припадає на пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.
Напередодні Хасімото допустила перенесення термінів проведення Олімпіади. Відповідаючи на запитання депутатів парламенту, вона сказала: "Відповідно до контракту на проведення Ігор, тільки МОК має право скасувати Олімпіаду, якщо вона не відбудеться протягом 2020 року. Але оскільки Ігри все ж відбудуться протягом 2020 року, ми можемо відкласти їх проведення на інший термін".
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Проте вона сказала, що, як і раніше, вірить у можливість проведення Ігор у заплановані терміни.
Зі свого боку, губернаторка Токіо Юріко Коїке заявила 5 березня, що столичний уряд вирішує з організаторами питання безпеки на літній Олімпіаді на тлі проблем, пов'язаних зі спалахом коронавірусу, повідомляє агенція Reuters.
Європа скасовує публічні заходи
Як відомо, між тим у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей. Також скасовано проведення книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.
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Не буде проведений і Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували приблизно 600 тисяч відвідувачів.
У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес. Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.
Коронавірус вже у 84 країнах
Загалом від початку спалаху в китайській провінції Хубей наприкінці грудня 2019 року коронавірус SARS-CoV-2 проник на територію вже 84 країн. Станом на ранок 5 березня, у світі виявлено 95488 випадків зараження. Понад 3285 людей померли від захворювання COVID-19, викликаного вірусом, 53689 людини одужали. Такі дані наводить сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.
З огляду на стрімкі темпи поширення коронавірусу влада Італії оголосила закриття шкіл по всій країні до 15 березня включно. Тим часом у цій європейській країні вже більше 100 жертв захворювання. (04.03.2020)