США виділяють на боротьбу з коронавірусом 8,3 мільярда доларів

Палата представників Конгресу США схвалила в середу, 4 березня, законопроєкт щодо виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом SARS-CoV-2.

Документ отримав підтримку як від республіканців, так і від демократів, повідомила голова Палати представників Ненсі Пелосі. Виділені кошти повинні забезпечити скоординовані і всеосяжні заходи боротьби з поширенням нового вірусу, пояснила демократка.

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У США померли понад десятеро осіб, у Каліфорнії - режим НС

Від спричиненої вірусом пневмонії COVID-19 та інших супутніх захворювань у Сполучених Штатах уже померли щонайменше 11 осіб, ще 154 інфіковані.

На тлі зростання числа загиблих у США губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті режим НС. Він зробив це після того, як стало відомо про перший смертельний випадок у Каліфорнії. Спецрежим необхідний, оскільки дозволяє в оперативному порядку залучити додаткове фінансування і покращувати координацію сил, що ведуть боротьбу з поширенням вірусу.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Книжковий ярмарок у Лейпцигу Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Паризький будинок мод Chanel Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Міланський тиждень моди Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Туристичний ярмарок ITB у Берліні Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Промисловий ярмарок у Ганновері Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Лувр в Парижі У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Гамбурзький балет Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус Місія нездійсненна Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін. Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук



Лідером залишається Китай

Станом на ранок 5 березня лідером у світовій статистиці поширення коронавірусу залишається Китай: 80409 інфікованих і 3013 загиблих від коронавірусу. За Китаєм йде Південна Корея, де зареєстровано 5766 хворих і 35 смертей. На третьому місці Італія, де спостерігається найгірша ситуація в Європі - там зафіксовано 3089 інфікованих та 107 загиблих.

Загалом від початку спалаху в китайській провінції Хубей наприкінці грудня 2019 року коронавірус SARS-CoV-2 проник на територію вже 84 країн. На ранок 5 березня у світі виявлено 95488 випадків зараження. Понад 3285 людей померли від захворювання COVID-19, викликаного вірусом, 53689 людини одужали. Такі дані наводить сайт міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.