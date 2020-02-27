 Світові фармкомпанії об′єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Світові фармкомпанії об'єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу

Провідні компанії світової фармацевтичної індустрії домовились співпрацювати у пошуках вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На зустрічі представників компаній був присутній віцепрезидент США.

Світові фармацевтичні компанії співпрацюватимуть у пошуках вакцини від коронавірусу

Світові фармацевтичні компанії співпрацюватимуть у пошуках вакцини від коронавірусу

В уряді США заявляють, що провідні фармацевтичні компанії світу зобов'язались співпрацювати задля винайдення вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявив віцепрезидент США Майк Пенс після зустрічі з представниками фармакомпаній Gilead, Regeneron Pharmaceuticals, Moderna, GlaxoSmithKline, Pfizer, Johnson & Johnson та Sanofi. Зустріч відбулась ввечері у понеділок, 2 березня.

За словами Майка Пенса, ліки "можуть бути в наявності вже буквально цього літа або на початку осені".

DW.COM

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди посилити заходи для протидії захворюванню. Найбільше занепокоєння в організації викликає погана готовність африканських країн до боротьби з епідемією. (28.02.2020)

За добу у Китаї підтвердили 202 нові випадки зараження коронавірусом та 42 смерті від нього. Більшість інфікованих - з провінції Хубей. Там, за даними влади, скорочується кількість заражених цим вірусом. (02.03.2020)

Вжиті рішучі заходи з метою недопущення подальшого поширення коронавірусу довели свою ефективність, переконані у ВООЗ. Поки що в світі лише кілька осередків поширення захворювання, кажуть експерти. (02.03.2020)

Між тим Агентство ООН з охорони здоров'я попередило, що в боротьбі зі смертельним коронавірусом "світ ступив на незвідану територію". Це пов'язано з тим, що, незважаючи на зниження кількості нових випадків зараження в Китаї, загалом у світі кількість заражених зростає.

Водночас, за словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, "вікно можливостей" щодо протидії подальшому поширенню захворювання ще відкрите, особливо на тлі того, що досі в понад 130 країнах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

За останніми даними, коронавірус став причиною смерті вже понад 3100 людей. Кількість заражених перевищила відмітку в 90 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за межами Китаю випадків захворювання зареєстровано вдев'ятеро більше, ніж у середні країни.

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Все, що треба знати про коронавірус: відповіді німецького вірусолога (02.03.2020)

            

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