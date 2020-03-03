Коронавірус в Італії: понад 100 померлих, влада закрила усі школи

Міністерство освіти Італії оголосило про рішення закрити школи і університети по всій країні з огляду на стрімке поширення коронавірусу в цій країні. Згідно з оголошеним у середу, 4 березня, рішенням, шкільні освітні заклади будуть закриті до 15 березня, передає агенція новин dpa.

Тим часом кількість померлих унаслідок викликаних коронавірусом ускладнень сягнула в Італії 107. Щодо числа випадків зараження, то в Італії воно станом на вечір 4 березня досягло 3089, передає інформагенція AFP з посиланням на представників місцевої влади.

Нагадаємо, Італія разом з Південною Корею, Японією та Іраном належить до тих країн, де поза межами материкового Китаю спостерігаються найшвидші темпи поширення коронавірусу.

Більшість підтверджених інфікованих коронавірусом зафіксовано в північних регіонах Італії. У деяких з громадах на півночі країни через захворювання було оголошено карантин.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу 2020 рік може стати найгіршим для авіаперевізників щонайменше з моменту фінансової кризи 2009 року.