 Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо

Організатори Олімпіади 2020 року спростували чутки щодо можливості скасування ігор через коронавірус.

Олімпіаду 2020 у Токіо скасовувати не будуть

Олімпіаду 2020 у Токіо скасовувати не будуть

Президент організаційного комітету Олімпійських ігор Токіо-2020 Йошіро Морі спростував у середу, 4 березня, чутки, що нібито ігри можуть бути скасовані через спалах коронавірусу.

"Я абсолютно не розглядаю це", - сказав Морі журналістам на брифінгу, коли його запитали про можливе скасування, повідомляє агенція Reuters. На запитання, коли організатори можуть ухвалити рішення про зміни в Олімпіаді, він відповів: "Я не Бог, тому я не знаю".

Читайте також: Олімпійські ігри в Токіо пройдуть під гаслом "Об'єднані емоціями"

Морі додав, що був радий почути, як президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив упевненість у тому, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть за графіком. Генеральний директор олімпійського комітету Токіо Тошіро Муто також висловив упевненість, що літні ігри почнуться 24 липня. 

Європа скасовує публічні заходи

Як відомо, між тим у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей. Також скасовано проведення книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.

Читайте також: У ВООЗ визнали коронавірус більш смертельним ніж сезонний грип

Не буде проведений і Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували приблизно 600 тисяч відвідувачів.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес. Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.

Дивитись відео 01:18

Маски від коронавірусу: креатив чи засіб захисту? (28.02.2020)

DW.COM

Перший випадок зараження коронавірусом в Україні: як підготуватися до пандемії

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу Sars-CoV-2 немає навіть після того, як в Україні був зафіксований перший випадок зараження. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (03.03.2020)  

Світові фармкомпанії об'єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу

Провідні компанії світової фармацевтичної індустрії домовились співпрацювати у пошуках вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На зустрічі представників компаній був присутній віцепрезидент США. (03.03.2020)  

Також за темою

Japan Sport l Olympische Spiele in Tokio

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть під гаслом "Об'єднані емоціями" 17.02.2020

Гасло літніх Олімпійських ігор має підкреслювати роль спорту в об'єднанні людей. Епідемія коронавірусу не завадить проведенню змагань, впевнені в оргкомітеті ігор.

China Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft

Дослідження: хто найчастіше вмирає від китайського коронавірусу 20.02.2020

У Китаї опубліковані результати найбільшої наукової роботи про коронавірус з початку спалаху захворювання. Хто переважно стає жертвами COVID-19 і чому до нових цифр потрібно ставитися з обережністю?

Japan hält trotz Coronavirus an Olympischen Spielen fest

У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 13.02.2020

Літня жінка померла від спричиненої коронавірусом хвороби в Японії - це перший летальний випадок у країні, де зафіксували понад 200 інфікованих осіб. А у В'єтнамі через коронавірус на карантин помістили кілька сіл.

Реклама

Докладно

У Німеччині коронавірус виявили вже в багатьох людей в різних частинах країни, але паніки поки немає ніде

Поруч з коронавірусом: як живуть у Німеччині під карантином

Перший випадок коронавірусу в німецькому Бонні: враження від карантину кореспондента DW.  

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Коронавірус може спричинити найбільшу кризу у галузі авіаперевезень з моменту фінансової кризи 2009 року  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  