Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо

Президент організаційного комітету Олімпійських ігор Токіо-2020 Йошіро Морі спростував у середу, 4 березня, чутки, що нібито ігри можуть бути скасовані через спалах коронавірусу.

"Я абсолютно не розглядаю це", - сказав Морі журналістам на брифінгу, коли його запитали про можливе скасування, повідомляє агенція Reuters. На запитання, коли організатори можуть ухвалити рішення про зміни в Олімпіаді, він відповів: "Я не Бог, тому я не знаю".

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Морі додав, що був радий почути, як президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив упевненість у тому, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть за графіком. Генеральний директор олімпійського комітету Токіо Тошіро Муто також висловив упевненість, що літні ігри почнуться 24 липня.

Європа скасовує публічні заходи

Як відомо, між тим у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей. Також скасовано проведення книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.

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Не буде проведений і Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували приблизно 600 тисяч відвідувачів.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес. Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.