Коронавірус: як підготуватися до пандемії?

Новий коронавірус COVID-19 - це глобальний виклик, до якого слід варто поставитися з відповідальністю. Не тільки окремі люди, але й компанії, інститути та організації можуть вжити заходів для підвищення захисту від вірусу й підготуватися до пандемії.

Підготовку до пандемії слід вести за трьома напрямками:

- необхідно докласти зусиль до того, щоб якомога менше людей були інфіковані;

- у домашніх господарствах на екстрений випадок має бути в наявності все необхідне;

- запобігати або мінімізувати випадки порушення громадського порядку

Які заходи захистять мене й оточення від повітряно-крапельної інфекції?

Регулярне миття рук може зменшити ймовірність зараження коронавірусом

Зберігайте дистанцію під час контакту з хворими (від одного до двох метрів).

Регулярно й ретельно мийте руки (як мінімум 20 секунд).

Уникайте обіймів і рукостискань.

Виробіть рефлекси самозахисту: натискайте на кнопку виклику ліфта кісточкою, а не кінчиком пальця.

Уникайте місць масового скупчення людей і масових заходів. Визначте свої пріоритети.

Рідше торкайтеся до власного обличчя. Теж саме стосується й облич друзів та родичів.

Особливо важливо: не торкайтеся пальцями слизової оболонки рота, очей і носа.

Коли виникає необхідність - одягайте рукавички. Міняти або прати їх необхідно щодня.

Чихайте не в руку, а в згин ліктя.

Негайно викидайте використані одноразові носові хустки.

Респіраторні маски не забезпечують належний захист здоровим людям. Через дихання маски набирають вологу й через 20 хвилин їхній захист перестає діяти. Носіння маски - прерогатива медичного персоналу.

Чи допоможе це обірвати ланцюжок поширення інфекції?

Коронавіруси передаються повітряно-крапельним шляхом. Розмноження вірусу відбувається в горлі. Звідти вірус швидше, ніж з легень, знаходить вихід з організму - наприклад, під час чихання, кашлю або сморкання. Отже, вірус COVID-19 може знову опинитися на поверхнях, з яких він потім шляхом контактного зараження або через руки може потрапити в організм іншої людини.

Як я можу підготуватися до пандемії?

Звичайні маски рекомендують носити хворим, аби не заразити інших

У випадку пандемії можуть трапитися перебої з поставками продуктів у магазини. Зробіть запаси всього необхідного, аби в екстреному випадку ви могли не виходити з дому кілька тижнів.

У разі необхідності у вас повинен бути місячний запас важливих ліків, що відпускаються за рецептом лікаря.

Зробіть запаси продуктів харчування, що не є швидкопсувними

Завчасно подумайте, як ви можете захистити від інфекції своїх друзів і родичів. Вашої допомоги особливо потребують люди похилого віку або з ослабленим імунітетом.

Завчасно підготуйте умови для нагляду за хворими дітьми.

Підготуйте комплекс заходів для доглядання за хворими членами сім'ї без загрози заразитися від них.

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Що я можу зробити для суспільства?

Чим більше людей намагаються вжити заходів обережності, тим сильнішим стає почуття спільноти. Допоможіть іншим організувати взаємодопомогу! Пацієнти, які перехворіли коронавірусом, набувають імунітет проти збудника. У такому випадку можна вийти з будинку й запропонувати свої послуги, наприклад, для передачі посилок і закупівлі продуктів.

Що можуть зробити роботодавці?

Щоб уникнути зараження свого оточення, кашляти необхідно в згин ліктя

Вони можуть забезпечити можливість для дистанційної роботи або роботи з дому. Хворі співробітники, або ті, хто перебуває в зоні ризику, мають працювати віддалено.

Співробітників з гострими симптомами захворювань дихальних шляхів (наприклад, кашлем або задишкою), а також тих, хто впродовж дня проявляє симптоми хвороби, слід негайно ізолювати від колег і відправити додому.

Компанії повинні стежити за тим, щоби робочі кабінети й побутові приміщення були добре провітрені. Також необхідно регулярно міняти фільтри у вентиляційних установках.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити наявність мила і паперових рушників, а також серветок і рідини для дезінфекції клавіатури.

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Приміщення необхідно регулярно прибирати, а поверхні столів - протирати.

Співробітники, які не скаржаться на здоров'я, але в сім'ях яких є пацієнти з COVID-19, зобов'язані повідомити про це своє безпосереднє керівництво.

Керівники повинні визначити важливі для робочого процесу позиції й подбати про наявність співробітників, які могли б у разі необхідності замінити колег на цих посадах. Тоді відсутність на робочому місці однієї людини не вплине на роботу всього підприємства.

Як щодо відряджень та інших поїздок?

Якщо співробітник захворів йому необхідно повідомити про це своє керівництво

Роботодавці і співробітники повинні вивчити останні рекомендації щодо кожного конкретного місця призначення.

Компанії повинні рекомендувати своїм співробітникам пройти перед поїздкою обстеження на наявність у них симптомів гострих захворювань дихальних шляхів і порадити їм у разі хвороби залишитися вдома.

Якщо співробітник захворів під час відрядження, йому необхідно негайно повідомити про це своє керівництво.