Дослідження: хто найчастіше вмирає від китайського коронавірусу

Китайський центр контролю і профілактики захворювань 18 лютого опублікував результати дослідження про коронавірусну інфекцію. На сьогодні це найбільш масштабна робота, присвячена викликаній коронавірусом хворобі, яка отримав назву COVID-19. Крім інших висновків, вона дає уявлення про те, наскільки дійсно небезпечний цей новий вірус.

Дослідження ґрунтувалося на вивченні даних 72314 пацієнтів. У 44672 випадках (61 відсоток) йшлося про підтверджені випадки зараження, в 16186 випадках (22,4 відсотка) - про можливе інфікування, в 10567 випадках (14,6 відсотка) захворювання було клінічно діагностовано (тільки в провінції Хубей), і в 889 випадках (1,2 відсотка) перебіг був безсимптомним.

Понад 80 відсотків випадків зараження були класифіковані як легкі. Важка форма захворювання була в 13,8 відсотка пацієнтів, 4,7 відсотка випадків були названі критичними - летальний результат спостерігався в половини з них.

Рівень небезпеки COVID-19 залежить від віку пацієнта

Науковці встановили, що найбільший ризик існує для людей похилого віку старше 80 років. Рівень смертності в цій віковій групі становить 14,8 відсотка. Ризик стати смертельною жертвою коронавірусу різко підвищують і хронічні хвороби: серцево-судинні захворювання, діабет, захворювання дихальних шляхів і високий тиск. З'ясувалося також, що чим вище вік інфікованих, тим вище ризик летального результату: у віці від 70 до 79 років він становить 8 відсотків, від 60 до 69 років - 3,6 відсотка.

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Чим молодша людина, тим більша ймовірність того, що, заразившись коронавірусом, вона одужає: у групі від 10 до 50 років рівень смертності з віком підвищується з 0,2 до 0,4 відсотка. Серед пацієнтів віком від 50 до 59 років він становить 1,3 відсотка. Цікаво також, що серед тих, хто заразився коронавірусом, практично немає дітей у віці до 10 років. Смертність серед чоловіків (2,8 відсотка) значно вища, ніж серед жінок (1,7 відсотка).

У китайській провінції Хубей із найбільшою кількістю заражень коронавірусом рівень смертності становить 2,9 відсотка, в інших регіонах Китаю - приблизно 0,4 відсотка, у результаті чого загальний рівень смертності по всій країні коливається близько позначки у 2,3 відсотка.

За даними китайської влади, у даний час від коронавірусної інфекції вилікувалися понад 12 тисяч осіб.

На особливу небезпеку наражаються медики

У дослідженні також відзначається високий ризик зараження медиків, особливо у провінції Хубей. Усього ознаки вірусу були виявлені в 3019 медичних працівників, в 1716 з них вони були підтверджені. П'ятеро людей померли в період проведення дослідження. 18 лютого від коронавірусної інфекції помер головний лікар лікарні в Ухані Лю Чжімін. Йому був 51 рік.

Медики частіше за інших наражаються на небезпеку заразитися коронавірусом

На початку січня від легеневого захворювання, викликаного COVID-19, помер 34-річний лікар Лі Веньлян, який першим намагався попередити про масове поширення нового коронавірусу.

Пік епідемії коронавірусу вже минув?

Згідно з проведеним китайськими медиками дослідженням, зниження числа нових заражень коронавірусом може означати, що пік першої хвилі захворювань, можливо, уже минув. Автори дослідження зазначають, що подальшому стримуванню поширення COVID-19 сприяла б подальша ізоляція деяких міст і обмеження свободи пересування територією країни. Водночас у документі йдеться, що Китай повинен бути готовий до нового зростання числа захворювань, який може бути спровокований поверненням людей по всій країні з вимушених відпусток і виходом на роботу.

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Своєю чергою, професор Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner), головний лікар відділення інфекційних хвороб і тропічної медицини в мюнхенській клініці München Klinik Schwabing не впевнений у тому, що вже можна говорити про поворотний момент в епідемії коронавірусу. "За повідомленнями з Китаю, зараз там тимчасово знизилася доступність діагностичного дослідження за методом "Real-Time RT-PCR", тож я піддав би сумніву цифри, отримані за допомогою цього методу, принаймні, у Хубеї. Напевно, у цей спосіб там перевірили не всіх хворих", - вважає німецький лікар.

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Вендтнер закликає з великою обережністю ставитися до цифр, зазначених у китайському дослідженні. Він вважає, що число неврахованих пацієнтів із вірусом COVID-19 в регіоні Хубей, ймовірно, дуже велике. "Навряд чи людина піде до лікаря або звернеться в лікарню, якщо вона перебуває на карантині, їй страшно, і їй дуже важко вийти з дому", - говорить співрозмовник DW.