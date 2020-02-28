Україна повідомила про перший випадок зараження коронавірусом

За даними міністерства охорони здоров'я України, коронавірус виявлений у чоловіка, який прибув до України з Італії через Румунію.
В Україні зареєстрований перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 3 березня, повідомив в.о. керівника Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, передає агенція Reuters.
За словами Кузіна, чоловік був госпіталізований в суботу у місті Чернівці на заході країни. Він прибув до України з Італії через Румунію.
Цю інформацію підтвердив під час брифінгу у Києві головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він додав, що чоловік подорожував Італією разом з дружиною. Повернувшись додому, обоє "самоізолювались". Утім, через два дні - 28 лютого - у чоловіка виявились симптоми зараження. 29 лютого його госпіталізували.
За словами Ляшка, нині компетентні служби працюють щодо тих осіб, які оточували хворого, але це "коло невелике". У дружини госпіталізованого будь-які симптоми хвороби COVID-19 поки не спостерігаються.
В Італії, де є велика українська діаспора та сезонно працюють тисячі українців, поширюється коронавірус. Україна через це запровадила посилений медконтроль на своєму західному кордоні, однак авіарейси поки не скасовує. (25.02.2020)
Україна планує евакуювати з Китаю близько 60 українських громадян, які виявили бажання повернутися додому. Пряме авіасполучення з КНР українські авіакомпанії тимчасово призупинили. (06.02.2020)
Провідні компанії світової фармацевтичної індустрії домовились співпрацювати у пошуках вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На зустрічі представників компаній був присутній віцепрезидент США. (03.03.2020)