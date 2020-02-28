Україна повідомила про перший випадок зараження коронавірусом

В Україні зареєстрований перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 3 березня, повідомив в.о. керівника Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, передає агенція Reuters.

За словами Кузіна, чоловік був госпіталізований в суботу у місті Чернівці на заході країни. Він прибув до України з Італії через Румунію.

Цю інформацію підтвердив під час брифінгу у Києві головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він додав, що чоловік подорожував Італією разом з дружиною. Повернувшись додому, обоє "самоізолювались". Утім, через два дні - 28 лютого - у чоловіка виявились симптоми зараження. 29 лютого його госпіталізували.

За словами Ляшка, нині компетентні служби працюють щодо тих осіб, які оточували хворого, але це "коло невелике". У дружини госпіталізованого будь-які симптоми хвороби COVID-19 поки не спостерігаються.