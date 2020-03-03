У ВООЗ визнали коронавірус більш смертельним ніж сезонний грип

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус на брифінгу у вівторок, 3 березня, охарактеризував коронавірус SARS-CoV-2 "унікальним вірусом з унікальними характеристиками". Він зазначив, що рівень смертності від інфекційного захворювання COVID-19 на даний час становить 3,4 відсотка, що робить його більш смертельним за сезонний грип, який зазвичай вбиває менше одного відсотка ним інфікованих.
За словами гендиректора ВООЗ, і коронавірус, і грип викликають респіраторні захворювання й поширюються однаково, водночас між ними є деякі важливі відмінності. Так, наявні дані свідчать, що коронавірус передається у порівнянні із грипом менш ефективно. Інфіковані грипом, але ще не хворі люди, є основними чинниками передачі інфекції, чого, ймовірно, не відбувається у випадку коронавірусу.
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Друга важлива відмінність полягає у тому, що SARS-CoV-2 викликає більш важкі захворювання ніж сезонний грип, зазначив Гебреєсус.
Водночас, якщо багато людей у всьому світі виробили імунітет до сезонних штамів грипу, коронавірус є новим вірусом, до якого ніхто не має імунітету. Це означає, що зараження загрожує більшій кількості людей, і деякі з них страждатимуть від важкої хвороби.
Остання статистика
Загалом у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня становило 93158 випадок, зафіксовано 3198 летальний випадок.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.
Автор: Євген Тейзе