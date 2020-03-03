У ВООЗ визнали коронавірус більш смертельним ніж сезонний грип

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус на брифінгу у вівторок, 3 березня, охарактеризував коронавірус SARS-CoV-2 "унікальним вірусом з унікальними характеристиками". Він зазначив, що рівень смертності від інфекційного захворювання COVID-19 на даний час становить 3,4 відсотка, що робить його більш смертельним за сезонний грип, який зазвичай вбиває менше одного відсотка ним інфікованих.

За словами гендиректора ВООЗ, і коронавірус, і грип викликають респіраторні захворювання й поширюються однаково, водночас між ними є деякі важливі відмінності. Так, наявні дані свідчать, що коронавірус передається у порівнянні із грипом менш ефективно. Інфіковані грипом, але ще не хворі люди, є основними чинниками передачі інфекції, чого, ймовірно, не відбувається у випадку коронавірусу.

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Друга важлива відмінність полягає у тому, що SARS-CoV-2 викликає більш важкі захворювання ніж сезонний грип, зазначив Гебреєсус.

Водночас, якщо багато людей у всьому світі виробили імунітет до сезонних штамів грипу, коронавірус є новим вірусом, до якого ніхто не має імунітету. Це означає, що зараження загрожує більшій кількості людей, і деякі з них страждатимуть від важкої хвороби.

Остання статистика

Загалом у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня становило 93158 випадок, зафіксовано 3198 летальний випадок.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.