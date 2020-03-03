 У ВООЗ визнали коронавірус більш смертельним ніж сезонний грип | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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У ВООЗ визнали коронавірус більш смертельним ніж сезонний грип

Сезонний грип вбиває менше одного відсотка хворих, натомість рівень смертності від коронавірусу становить 3,4 відсотка.

Коронавірус виявився більш смертельним за грип

Коронавірус виявився більш смертельним за грип

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус на брифінгу у вівторок, 3 березня, охарактеризував коронавірус SARS-CoV-2 "унікальним вірусом з унікальними характеристиками". Він зазначив, що рівень смертності від інфекційного захворювання COVID-19 на даний час становить 3,4 відсотка, що робить його більш смертельним за сезонний грип, який зазвичай вбиває менше одного відсотка ним інфікованих.

За словами гендиректора ВООЗ, і коронавірус, і грип викликають респіраторні захворювання й поширюються однаково, водночас між ними є деякі важливі відмінності. Так, наявні дані свідчать, що коронавірус передається у порівнянні із грипом менш ефективно. Інфіковані грипом, але ще не хворі люди, є основними чинниками передачі інфекції, чого, ймовірно, не відбувається у випадку коронавірусу.

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Друга важлива відмінність полягає у тому, що SARS-CoV-2 викликає більш важкі захворювання ніж сезонний грип, зазначив Гебреєсус.

Водночас, якщо багато людей у всьому світі виробили імунітет до сезонних штамів грипу, коронавірус є новим вірусом, до якого ніхто не має імунітету. Це означає, що зараження загрожує більшій кількості людей, і деякі з них страждатимуть від важкої хвороби.

Остання статистика

Загалом у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня становило 93158 випадок, зафіксовано 3198 летальний випадок.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


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