У Китаї від коронавірусу померли вже майже 3000 осіб
У всьому світі коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися понад 92 800 осіб, число померлих від викликаної ним пневмонії перевищило 3200. Тільки в Китаї померла 2981 людина.
Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже майже 3000 осіб
Кількість померлих у КНР від пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, збільшилася за добу на 38 осіб. Отже, у Китаї від інфекційного захворювання COVID-19 померла вже 2981 людина, повідомив у середу, 4 березня, Китайський державний комітет охорони здоров'я.
До того ж виявлено 119 нових випадків інфікування. Загальна кількість заражених, згідно з офіційною статистикою КНР, від початку епідемії зросла до 80270, з них майже 50 тисяч одужали.
У цілому у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня склало 92801 випадок, зафіксовано 3201 летальний випадок, пише гонконгська газета South China Morning Post, яка займається підрахунком даних про померлих, інфікованих і тих, хто одужав.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.
Тим часом в Україні
У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію в лікарню через протести мешканців будинку, де проживає сім'я.
"Ми жінку забрали. Вона нервує і втомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Підкреслюю, для цього немає жодних медичних підстав. Вона не представляє загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. У під'їзді будинку провели дезінфекцію, тому що люди кричали", - цитує заступника директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марію Поліщук сайт "Громадського" ввечері 3 березня.
Поліщук також зазначила, що не розголошуватиме, куди відвезли жінку, заради її безпеки. Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей зібралися біля будинку, де мешкає родина госпіталізованого чоловіка, у якого підтвердили коронавірус. Присутні вимагали від влади вивезти до лікарні і ізолювати дружину хворого.
Як повідомлялося, у вівторок в українця, котрий повернувся до Чернівців з Італії, діагностовано перше в Україні захворювання COVID-19.
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Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
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Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
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Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.