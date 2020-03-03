У Китаї від коронавірусу померли вже майже 3000 осіб

Кількість померлих у КНР від пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, збільшилася за добу на 38 осіб. Отже, у Китаї від інфекційного захворювання COVID-19 померла вже 2981 людина, повідомив у середу, 4 березня, Китайський державний комітет охорони здоров'я.

До того ж виявлено 119 нових випадків інфікування. Загальна кількість заражених, згідно з офіційною статистикою КНР, від початку епідемії зросла до 80270, з них майже 50 тисяч одужали.

У цілому у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня склало 92801 випадок, зафіксовано 3201 летальний випадок, пише гонконгська газета South China Morning Post, яка займається підрахунком даних про померлих, інфікованих і тих, хто одужав.

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Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.

Тим часом в Україні

У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію в лікарню через протести мешканців будинку, де проживає сім'я.

"Ми жінку забрали. Вона нервує і втомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Підкреслюю, для цього немає жодних медичних підстав. Вона не представляє загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. У під'їзді будинку провели дезінфекцію, тому що люди кричали", - цитує заступника директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марію Поліщук сайт "Громадського" ввечері 3 березня.

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Поліщук також зазначила, що не розголошуватиме, куди відвезли жінку, заради її безпеки. Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей зібралися біля будинку, де мешкає родина госпіталізованого чоловіка, у якого підтвердили коронавірус. Присутні вимагали від влади вивезти до лікарні і ізолювати дружину хворого.

Як повідомлялося, у вівторок в українця, котрий повернувся до Чернівців з Італії, діагностовано перше в Україні захворювання COVID-19.