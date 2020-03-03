 У Китаї від коронавірусу померли вже майже 3000 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

У Китаї від коронавірусу померли вже майже 3000 осіб

У всьому світі коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися понад 92 800 осіб, число померлих від викликаної ним пневмонії перевищило 3200. Тільки в Китаї померла 2981 людина.

Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже майже 3000 осіб

Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже майже 3000 осіб

Кількість померлих у КНР від пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, збільшилася за добу на 38 осіб. Отже, у Китаї від інфекційного захворювання COVID-19 померла вже 2981 людина, повідомив у середу, 4 березня, Китайський державний комітет охорони здоров'я.

До того ж виявлено 119 нових випадків інфікування. Загальна кількість заражених, згідно з офіційною статистикою КНР, від початку епідемії зросла до 80270, з них майже 50 тисяч одужали.

У цілому у світі число тих, хто заразився вірусом нового типу, станом на ранок 4 березня склало 92801 випадок, зафіксовано 3201 летальний випадок, пише гонконгська газета South China Morning Post, яка займається підрахунком даних про померлих, інфікованих і тих, хто одужав.

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Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у всіх країнах, за винятком материкового Китаю, збільшилася до 12531, а смертей - до 220.

Тим часом в Україні

У Чернівцях дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію в лікарню через протести мешканців будинку, де проживає сім'я.

"Ми жінку забрали. Вона нервує і втомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Підкреслюю, для цього немає жодних медичних підстав. Вона не представляє загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. У під'їзді будинку провели дезінфекцію, тому що люди кричали", - цитує заступника директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марію Поліщук сайт "Громадського" ввечері 3 березня.

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Поліщук також зазначила, що не розголошуватиме, куди відвезли жінку, заради її безпеки. Раніше повідомлялося, що кілька десятків людей зібралися біля будинку, де мешкає родина госпіталізованого чоловіка, у якого підтвердили коронавірус. Присутні вимагали від влади вивезти до лікарні і ізолювати дружину хворого.

Як повідомлялося, у вівторок в українця, котрий повернувся до Чернівців з Італії, діагностовано перше в Україні захворювання COVID-19.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Все, що треба знати про коронавірус: відповіді німецького вірусолога (02.03.2020)  

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