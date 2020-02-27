Епідемія коронавірусу: в Китаї померли понад 2700 осіб

Від пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території материкового Китаю померли 2747 осіб, повідомляється в четвер, 27 січня. Загалом у КНР зафіксовано 78 497 випадків захворювання, 32 495 зараженим уже вдалося вилікуватися.

Кількість інфікованих у Південній Кореї зросла на 334 особи і складає тепер 1595 осіб. Більшість нових випадків зараження - у місті Тегу. В Італії інфіковані 470 осіб, у Японії - 172, в Ірані - 139, в США - 60, у Німеччині - 27, у Франції - 18. Загалом у світі заразилися коронавірусом понад 82 тисячі осіб.

Трамп: Вакцину створять "швидко"

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес створення вакцини від нового коронавірусу йде "швидко" та "дуже добре", а рівень загрози зараження для громадян США мінімальний. "Завдяки всьому тому, що ми зробили, ризик для американського народу залишається дуже низьким", - оголосив Трамп.

Вакцину для боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, розробляє американська біотехнологічна компанія Moderna. Попередні результати випробувань можуть з'явитися в липні-серпні, але сама вакцина може стати доступною не раніше наступного року. Про це заявив керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні С. Фаучі.

Тим часом стало відомо, що США та Південна Корея через поширення вірусу відкладуть спільні військові навчання Cobra Gold.

Коронавірус у Європі

У Великобританії та Франції закликали всіх, хто нещодавно повернувся з Італії, утриматися від відвідування громадських місць та не відправляти дітей у школи. Низка європейських країн, як-от Австрія, Іспанія, Люксембург та Угорщина, застерігають своїх громадян від поїздок до тих регіонів Італії, де поширився коронавірус. Фінляндія та Данія рекомендують своїм громадянам бути обережними під час подорожей.

У Німеччині розкуповують медичні маски

У ФРН різко зріс попит на медичні маски, заявляють у Федеральному об'єднанні німецьких аптекарських спілок (ABDA). Але здоровим людям носити маски не треба, вони створені для того, щоб захистити оточення від носія інфекції, зазначають в об'єднанні. ABDA рекомендує ретельно мити руки та триматися "на пристойній відстані" від інших людей у громадських місцях.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YP3T Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок