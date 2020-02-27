Епідемія коронавірусу: в Китаї померли понад 2700 осіб

Від пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території материкового Китаю померли 2747 осіб, повідомляється в четвер, 27 січня. Загалом у КНР зафіксовано 78 497 випадків захворювання, 32 495 зараженим уже вдалося вилікуватися.
Кількість інфікованих у Південній Кореї зросла на 334 особи і складає тепер 1595 осіб. Більшість нових випадків зараження - у місті Тегу. В Італії інфіковані 470 осіб, у Японії - 172, в Ірані - 139, в США - 60, у Німеччині - 27, у Франції - 18. Загалом у світі заразилися коронавірусом понад 82 тисячі осіб.
Трамп: Вакцину створять "швидко"
Президент США Дональд Трамп заявив, що процес створення вакцини від нового коронавірусу йде "швидко" та "дуже добре", а рівень загрози зараження для громадян США мінімальний. "Завдяки всьому тому, що ми зробили, ризик для американського народу залишається дуже низьким", - оголосив Трамп.
Вакцину для боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, розробляє американська біотехнологічна компанія Moderna. Попередні результати випробувань можуть з'явитися в липні-серпні, але сама вакцина може стати доступною не раніше наступного року. Про це заявив керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні С. Фаучі.
Тим часом стало відомо, що США та Південна Корея через поширення вірусу відкладуть спільні військові навчання Cobra Gold.
Коронавірус у Європі
У Великобританії та Франції закликали всіх, хто нещодавно повернувся з Італії, утриматися від відвідування громадських місць та не відправляти дітей у школи. Низка європейських країн, як-от Австрія, Іспанія, Люксембург та Угорщина, застерігають своїх громадян від поїздок до тих регіонів Італії, де поширився коронавірус. Фінляндія та Данія рекомендують своїм громадянам бути обережними під час подорожей.
У Німеччині розкуповують медичні маски
У ФРН різко зріс попит на медичні маски, заявляють у Федеральному об'єднанні німецьких аптекарських спілок (ABDA). Але здоровим людям носити маски не треба, вони створені для того, щоб захистити оточення від носія інфекції, зазначають в об'єднанні. ABDA рекомендує ретельно мити руки та триматися "на пристойній відстані" від інших людей у громадських місцях.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.
Автор: Олена Гункель