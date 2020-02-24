 Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.02.2020

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Європа

Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною

Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW.

На кордоні з червоною зоною: житель містечка Віттадоне у Ломбардії

На кордоні з "червоною зоною": житель містечка Віттадоне у Ломбардії

"Ми більше не потискаємо одне одному руку й не цілуємося під час вітання й прощання. І це досить-таки неввічливо для італійців", - жартує Марко, житель маленького містечка Віттадоне в італійській Ломбардії. Його сміх звучить трохи приглушено через захисну маску, яку він носить із 23 лютого, - з того дня, коли була оголошена надзвичайна ситуація. "В аптеці за неї взяли 10 євро! Це обурює", - вигукує він. Але захисні маски й дезінфікуючі засоби для рук майже скрізь розпродані, тому ціни на них ростуть. У Віттадоні, однак, мало хто носить маски - багато хто вважає, що це ні до чого. Зрештою, вони живуть ще не в" червоній зоні", яка починається відразу за виїздом з містечка. У так звану "червону зону", створену в Ломбардії в зв'язку зі загрозою поширення коронавірусу, потрапили десять населених пунктів, що перебувають на більш-менш суворому карантині в зв'язку зі швидким поширенням коронавірусної інфекції.

Влада хоче дотриматися всіх запобіжних заходів

Ніхто не повинен входити в "червону зону" або залишати її. За цим стежать два карабінери в уніформі з відділу кримінальної поліції, які сидять у блискучій чорній "Альфа-Ромео". Але фермери на тракторах, велосипедисти й місцеві жителі, які хочуть піти в супермаркет або в аптеку в сусідньому селі, спокійно пересуваються. "Потрібно просто придумати переконливе пояснення, і тоді тебе пропустять. Людей не можна повністю ізолювати", - говорить Енцо, ще один житель Віттадоне, який уже ходив за покупками в супермаркет у "червону зону". На його думку, заходи, які вживає місцева влада та італійський уряд, занадто радикальні. "Навіщо закривати кордони з Францією чи Австрією? - дивується він. - Адже коронавірус уже тут".

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Енцо не розуміє, чому закрили кафедральний собор і оперний театр у Мілані. Зрештою, більшість випадків зараження коронавірусною інфекцією - 165 з 229 - зафіксовані в Ломбардії й сусідній області Венето. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, вражений швидким поширенням коронавірусу COVID-19, хоче дотриматися всіх запобіжних заходів, але водночас не хоче нагнітати паніку, як він неодноразово підкреслював під час численних виступів. "Але скасувати карнавал і футбол в Італії - це просто жахливо!", - вигукує Енцо, стоячи на залитій сонцем сільській вулиці, де вже відчуваються перші ознаки наближення весни.

У місцевій церкві скасували службу

Школу у Віттадоне закрили. Зачинені також крамниці та єдиний на все містечко бар Ренцо, де опівдні можна випити філіжанку кави. Люди сидять вдома й чекають, чим усе закінчиться. Джузеппе, який пару років тому вийшов на пенсію, каже, що до вірусу ставиться з повагою, але страху не відчуває. Він був шокований тим, що в неділю в його селі була закрита церква, а месу скасували. "У нас були похорони, і людям довелося відразу нести труну на цвинтар - без поминального богослужіння. Це погано, - каже Джузеппе. - Тепер у Віттадоні ще тихіше, ніж зазвичай, і ніхто не знає, як довго це триватиме".

У пошуках " нульового пацієнта"

На це питання в даний час не здатний відповісти, навіть уряд у далекому Римі. Медики майже впевнені, що їм вдалося знайти "нульового пацієнта": жителя містечка Кодоньо неподалік від Віттадоне. 38-річний чоловік кілька тижнів тому заразив коронавірусом пацієнтів в лікарні, куди він прийшов зі скаргами на симптоми грипу. ЗМІ пишуть, що майже всі випадки зараження в Ломбардії ведуть до нього.

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У даний час влада намагається виявити всіх, хто тим чи іншим чином спілкувався з "нульовим пацієнтом", щоби не допустити подальшого поширення вірусу. Співробітник нині закритої лікарні в Кодоньо, з яким агентству новин ANSA вдалося зв'язатися лише телефоном через карантин, скаржиться на хаос. "Тут панує паніка, тому що ніхто не знає, що робити далі, і як справлятися з надзвичайною ситуацією, у якій ми опинилися", - говорить він.

Досі незрозуміло, де "нульовий пацієнт" міг заразитися коронавірусною інфекцією. Спочатку підозрювали, що він міг підхопити вірус від приятеля, який у січні повернувся з Китаю й міг бути потенційним носієм вірусу, проте результати тестів на наявність у його організмі COVID-19 виявилися негативними, тому версія не підтвердилася.

Замість захисної маски-окуляри для дайвінгу

Ближче до обіду Енцо у Віттадоні починає роздумувати про те, куди піти поїсти. Його улюблений ресторан, в який він зазвичай ходить, розташований в "червоній зоні". Тому він вирішує сходити в тратторію в "чистому" селі, розташованому на північ від Віттадоне. До групи місцевих жителів та кореспондента DW підходить хлопчик. Його обличчя закриває маска для дайвінгу. На питання, до чого цей дивний аксесуар, він відповідає, що на захисну маску немає грошей. До того ж, маска для підводного плавання, що закриває все обличчя, виглядає "круто". 

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони

    Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Порожні вулиці

    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

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Докладно

На кордоні з червоною зоною: житель містечка Віттадоне у Ломбардії

Як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною

Репортаж DW з містечка Віттадоне, що межує з "червоною зоною", створеною в Ломбардії через коронавірус.  

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