Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною

"Ми більше не потискаємо одне одному руку й не цілуємося під час вітання й прощання. І це досить-таки неввічливо для італійців", - жартує Марко, житель маленького містечка Віттадоне в італійській Ломбардії. Його сміх звучить трохи приглушено через захисну маску, яку він носить із 23 лютого, - з того дня, коли була оголошена надзвичайна ситуація. "В аптеці за неї взяли 10 євро! Це обурює", - вигукує він. Але захисні маски й дезінфікуючі засоби для рук майже скрізь розпродані, тому ціни на них ростуть. У Віттадоні, однак, мало хто носить маски - багато хто вважає, що це ні до чого. Зрештою, вони живуть ще не в" червоній зоні", яка починається відразу за виїздом з містечка. У так звану "червону зону", створену в Ломбардії в зв'язку зі загрозою поширення коронавірусу, потрапили десять населених пунктів, що перебувають на більш-менш суворому карантині в зв'язку зі швидким поширенням коронавірусної інфекції.

Влада хоче дотриматися всіх запобіжних заходів

Ніхто не повинен входити в "червону зону" або залишати її. За цим стежать два карабінери в уніформі з відділу кримінальної поліції, які сидять у блискучій чорній "Альфа-Ромео". Але фермери на тракторах, велосипедисти й місцеві жителі, які хочуть піти в супермаркет або в аптеку в сусідньому селі, спокійно пересуваються. "Потрібно просто придумати переконливе пояснення, і тоді тебе пропустять. Людей не можна повністю ізолювати", - говорить Енцо, ще один житель Віттадоне, який уже ходив за покупками в супермаркет у "червону зону". На його думку, заходи, які вживає місцева влада та італійський уряд, занадто радикальні. "Навіщо закривати кордони з Францією чи Австрією? - дивується він. - Адже коронавірус уже тут".

Читайте також: Спалах коронавірусу в Італії: цілі міста на карантині (фотогалерея)

Енцо не розуміє, чому закрили кафедральний собор і оперний театр у Мілані. Зрештою, більшість випадків зараження коронавірусною інфекцією - 165 з 229 - зафіксовані в Ломбардії й сусідній області Венето. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, вражений швидким поширенням коронавірусу COVID-19, хоче дотриматися всіх запобіжних заходів, але водночас не хоче нагнітати паніку, як він неодноразово підкреслював під час численних виступів. "Але скасувати карнавал і футбол в Італії - це просто жахливо!", - вигукує Енцо, стоячи на залитій сонцем сільській вулиці, де вже відчуваються перші ознаки наближення весни.

У місцевій церкві скасували службу

Школу у Віттадоне закрили. Зачинені також крамниці та єдиний на все містечко бар Ренцо, де опівдні можна випити філіжанку кави. Люди сидять вдома й чекають, чим усе закінчиться. Джузеппе, який пару років тому вийшов на пенсію, каже, що до вірусу ставиться з повагою, але страху не відчуває. Він був шокований тим, що в неділю в його селі була закрита церква, а месу скасували. "У нас були похорони, і людям довелося відразу нести труну на цвинтар - без поминального богослужіння. Це погано, - каже Джузеппе. - Тепер у Віттадоні ще тихіше, ніж зазвичай, і ніхто не знає, як довго це триватиме".

У пошуках " нульового пацієнта"

На це питання в даний час не здатний відповісти, навіть уряд у далекому Римі. Медики майже впевнені, що їм вдалося знайти "нульового пацієнта": жителя містечка Кодоньо неподалік від Віттадоне. 38-річний чоловік кілька тижнів тому заразив коронавірусом пацієнтів в лікарні, куди він прийшов зі скаргами на симптоми грипу. ЗМІ пишуть, що майже всі випадки зараження в Ломбардії ведуть до нього.

Читайте також: У Венеції скасували карнавал через коронавірус

У даний час влада намагається виявити всіх, хто тим чи іншим чином спілкувався з "нульовим пацієнтом", щоби не допустити подальшого поширення вірусу. Співробітник нині закритої лікарні в Кодоньо, з яким агентству новин ANSA вдалося зв'язатися лише телефоном через карантин, скаржиться на хаос. "Тут панує паніка, тому що ніхто не знає, що робити далі, і як справлятися з надзвичайною ситуацією, у якій ми опинилися", - говорить він.

Досі незрозуміло, де "нульовий пацієнт" міг заразитися коронавірусною інфекцією. Спочатку підозрювали, що він міг підхопити вірус від приятеля, який у січні повернувся з Китаю й міг бути потенційним носієм вірусу, проте результати тестів на наявність у його організмі COVID-19 виявилися негативними, тому версія не підтвердилася.

Замість захисної маски-окуляри для дайвінгу

Ближче до обіду Енцо у Віттадоні починає роздумувати про те, куди піти поїсти. Його улюблений ресторан, в який він зазвичай ходить, розташований в "червоній зоні". Тому він вирішує сходити в тратторію в "чистому" селі, розташованому на північ від Віттадоне. До групи місцевих жителів та кореспондента DW підходить хлопчик. Його обличчя закриває маска для дайвінгу. На питання, до чого цей дивний аксесуар, він відповідає, що на захисну маску немає грошей. До того ж, маска для підводного плавання, що закриває все обличчя, виглядає "круто".