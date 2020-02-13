Жителі Гонконгу отримають по 1200 доларів компенсації через коронавірус

Уряд Гонконгу вирішив виділити кожному мешканцю одноразову виплату у 10 тисяч гонконгських доларів (що відповідає приблизно 1200 доларам США. - Ред.) Ці гроші зможуть отримати особи віком від 18 років, які мають постійне місце реєстрації в Гонконгу, повідомив фінансовий секретар Пол Чан Мо-по у середу, 26 лютого, передає видання South China Morning Post. Місцева влада пішла на такі заходи, щоб покращити стан економіки, на який негативно вплинули масові протести та поширення коронавірусу.

Ці виплати є частиною запропонованої місцевим урядом угоди про допомогу в розмірі 120 мільярдів гонконгських доларів (15 мільярдів доларів США. - Ред.) Її мета - полегшити тягар для підприємців і компаній та зберегти робочі місця.

За словами Пола Чан Мо-по, місцевий уряд також надає повну гарантію на позики, взяті компаніями для виплати зарплат і податків.

Окрім того, угода про допомогу передбачає збільшення удвічі щомісячних виплат сім'ям із низькими доходами, які здійснюються з місцевого бюджету. Також тимчасово буде скасована плата за державні іспити для вступу до університетів.

Компанії зможуть отримати субсидії для оплати рахунків за електроенергію та заплатити нижчі податки на прибуток. Також уряд виділить 700 мільйонів гонконгських доларів (близько 90 мільйонів доларів США. - Ред.) на туристичну галузь.



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