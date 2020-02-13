 Жителі Гонконгу отримають по 1200 доларів компенсації через коронавірус | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2020

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Економіка

Жителі Гонконгу отримають по 1200 доларів компенсації через коронавірус

Кожен зареєстрований повнолітній житель Гонконгу отримає близько 1200 доларів готівкою. Місцевий уряд ухвалив це рішення заради полегшення фінансового тягаря компаній через протести і спалах коронавірусу.

Кожен зареєстрований житель Гонконгу отримає 1200 доларів від уряду

Кожен зареєстрований житель Гонконгу отримає 1200 доларів від уряду

Уряд Гонконгу вирішив виділити кожному мешканцю одноразову виплату у 10 тисяч гонконгських доларів (що відповідає приблизно 1200 доларам США. - Ред.) Ці гроші зможуть отримати особи віком від 18 років, які мають постійне місце реєстрації в Гонконгу, повідомив фінансовий секретар Пол Чан Мо-по у середу, 26 лютого, передає видання South China Morning Post. Місцева влада пішла на такі заходи, щоб покращити стан економіки, на який негативно вплинули масові протести та поширення коронавірусу.

DW.COM

У двох федеральних землях Німеччини зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Ідеться про Північний Рейн-Вестфалію на заході та Баден-Вюртемберг на півдні країни. Один із інфікованих - у критичному стані. (26.02.2020)

Попри безпрецедентні карантинні заходи по всьому світі, уникнути пандемії коронавірусу буде вкрай важко, констатують епідеміологи. Що це означає і чи дійсно новий вірус такий страшний, щоб панікувати? (25.02.2020)

За даними швейцарської влади, перший у країні випадок коронавірусу виявили в 70-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У Барселоні ж коронавірусом заразилася жінка, яка також побувала на півночі Італії. (25.02.2020)

Ці виплати є частиною запропонованої місцевим урядом угоди про допомогу в розмірі 120 мільярдів гонконгських доларів (15 мільярдів доларів США. - Ред.) Її мета - полегшити тягар для підприємців і компаній та зберегти робочі місця.

За словами Пола Чан Мо-по, місцевий уряд також надає повну гарантію на позики, взяті компаніями для виплати зарплат і податків.

Окрім того, угода про допомогу передбачає збільшення удвічі щомісячних виплат сім'ям із низькими доходами, які здійснюються з місцевого бюджету. Також тимчасово буде скасована плата за державні іспити для вступу до університетів.

Компанії зможуть отримати субсидії для оплати рахунків за електроенергію та заплатити нижчі податки на прибуток. Також уряд виділить 700 мільйонів гонконгських доларів (близько 90 мільйонів доларів США. - Ред.) на туристичну галузь.

Дивитись відео 00:45

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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