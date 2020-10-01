 Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент?

Оксфордську вакцину ChAdOx1 вважають одним із фаворитів у боротьбі з пандемією COVID-19. Низка урядів уже попередньо замовила її. Утім, є у вакцини і критики.

У світі існує близько 200 вакцин-кандидаток проти коронавірусу

Наприкінці вересня по всьому світу було майже 200 вакцин-кандидатів проти коронавірусу, які перебувають у стадії розробки. Дев'ять з них експерти вважають фаворитами, адже їхня розробка вже просунулася досить далеко і вони вже проходять вирішальну - третю - фазу чи комбіновану другу з третьою фази випробувань на людях.

Особливу увагу до себе привернула так звана оксфордська вакцина ChAdOx1 фірми Vaccitech, розроблена британсько-шведським фармаконцерном AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом та відома під кодовою назвою AZD1222.

Уряди йдуть на ризик

У ЄС уже перевіряють вакцину на відповідність тутешнім стандартам. Та не чекаючи рішення щодо допуску, низка урядів уже попередньо замовили десятки мільйонів доз вакцини, серед них і Німеччина. А фармаконцерн AstraZeneca уже домовився з індійським виробником про виробництво щонайменше 300 мільйонів доз.

Вакцину фармаконцерну AstraZeneca вважають найбільш багатообіцяючим кандидатом

Вакцину фармаконцерну AstraZeneca вважають найбільш багатообіцяючим кандидатом

Ризики недопуску вакцини на ринок величезні як для виробника, так і для урядів. Це додаткові аргументи критикам вакцини на кшталт австрійця Клеменса Арвая (Clemens Arvay), який на своєму каналі в YouTube від розповідає історії про те, що могутня фарміндустрія начебто разом із меценатами на кшталт Білла Гейтса з мовчазної згоди урядів хоче будь-якою ціною вивести вакцину на ринок. Дотриманням медичних стандартів при цьому, мовляв, нехтують, чим наражають пацієнтів на небезпеку.

Критика вакцини

Критика, яку наводить Арвай, має кілька пунктів. По-перше, діюча речовина начебто не продемонструвала достатнього захисту в доклінічних дослідженнях на приматах. По-друге, під час перших досліджень на людях мали місце важкі побічні ефекти - підвищена температура та зменшення кількості кров'яних тілець (нейтропенія). І, нарешті, у третій фазі випробувань стався інцидент, коли пацієнтка захворіла на мієліт - запалення спинного мозку.

Читайте також: Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки

Вірусолог Штефан Бекер (Stephan Becker) з Марбурзького університету, який також був залучений до розробки оксфордської вакцини, каже, що "не має враження, що бізнес чинить прихований тиск на науковців та регулюючі органи". "Органи допуску концентруються зараз на вакцинах проти коронавірусу та розглядають їх поза чергою, але це в жодному разі не означає, що вони менш ретельно працюють", - каже він.

Слабкі аргументи

Бекер відкидає аргумент критиків про те, що вакцина начебто не продемонструвала достатньої дії у дослідженнях над приматами. Він розповідає, що спершу вакцину тестували на мишах. "Було продемонстровано, що всі миші показали реакцію після вакцини", - каже науковець. Крім того, після щеплення тварин інфікували коронавірусом, і у всіх можна було спостерігати зменшення вірусного навантаження в організмі.

Штефан Бекер з Марбурзького університету називає аргументи критиків вакцини слабкими

Штефан Бекер з Марбурзького університету називає аргументи критиків вакцини слабкими

Крім того, під час першої та другої фаз досліджень вакцини на людях у 91 відсотка щеплених вироблялися антитіла проти коронавірусу. А після другого щеплення таких уже було 100 відсотків.

Щодо застудних симптомів, про які згадують критики вакцини, то навіть Штефан Бекер каже, що 70 відсотків щеплених, які мали такі симптоми - це велика цифра. Проте він вказує, що ці симптоми швидко минають. "У таких випадках можна сказати: "Ця побічна дія безпосередньо пов'язана з введенням вакцини та швидко зникає", - каже Бекер. У таких випадках можна зважувати, чи ризик для пацієнта є більшим, ніж захист від коронавірусу.

Нейтропенія та мієліт як побічні дії

Що стосується нейтропенії, то зменшення кількості нейтрофілів - спеціальних білих кров'яних тілець - тимчасово спостерігалося у майже половини протестованих учасників дослідження вакцини. Критики кажуть, що це ознака послаблення імунної системи.

Читайте також: Німецький вірусолог розвінчує міфи про коронавірус

Вірусолог Бекер погоджується, що нейтропенія в учасників дослідження виникала надто часто - зазвичай при щепленнях цифри є набагато меншими. Але завжди є винятки, каже науковець. Приміром, вакцина проти жовтої лихоманки має таку саму часту побічну дію, але її вважають однією з найбезпечніших.

Вплив на кров'яні тільця - один із пунктів критики вакцини проти коронавірусу

Вплив на кров'яні тільця - один із пунктів критики вакцини проти коронавірусу

Набагато серйознішою виглядає побічна дія, яку мала під час третьої фази випробувань англійська пацієнтка на початку вересня. Вона мала симптоми мієліту - запалення спинного мозку. Це неврологічна хвороба, яка вважається автоімунною.

Причина під питанням

Такі захворювання дуже рідко проявляються після щеплень, натомість часто виникають у зв'язку з вірусною чи бактеріологічною інфекцією. Часто неможливо зрозуміти, що саме викликало хворобу. Крім того, коронавірус SARS-CoV-2 сам по собі часто викликає автоімунні захворювання нервової системи, які мають важкий, а іноді з смертельний перебіг.

Читайте також:Вакцина проти коронавірусу: на що ми усі чекаємо?

Однак третя фаза досліджень, ненадовго перервана через інцидент, була згодом продовжена, а пацієнтка виписана з лікарні.

Головний лікар інфекційного відділення клініки Швабінг у Мюнхені Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner) каже, що мієліт після щеплень виникає у 1,3 людини на мільйон. Тож реакція - призупинити дослідження - була правильною. Але він не хоче виключати, що причиною захворювання пацієнтки могло стати щось інше.

Його колега Бекер хоч і не був задіяний у третій фазі досліджень, не має сумнівів у тому, що його колеги надалі проводитимуть дослідження з необхідною ретельністю. "Але при цьому намагаються діяти швидко. Це ж те, чого багато хто хоче. Добре, хтось не хоче робити щеплення - я можу це прийняти. Але для багатьох вакцина - сподіваюся, добра можливість повернутися до нормального життя", - каже вірусолог.

Дивитись відео 05:20

Коронавірус назавжди? Найвідоміший німецький вірусолог про те, коли ми знімемо маски (18.09.2020)

  • Австралійський летючий пес з розчепіреними крилами в польоті

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажани живуть не лише в печерах

    Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

  • Білий кажан у листі геліконії

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Маршмеллоу, котрі поїдають інжир

    Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

  • Морда несправжнього вампіра

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ми такі, якими ми є

    Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

  • Вухань звичайний сидить на гілці дерева

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Вуха для того, щоб "бачити" в темряві

    Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

  • Довгоносий кажан ласує нектаром квітів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів

    Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

  • Нічниця танцює на поверхні води

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ледь не безсмертні

    Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

  • Колонія кажанів у печері

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ідеальні переносники хвороб

    Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

  • Жінка шумом відганяє кажанів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажанів треба захищати, а не знищувати

    Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.

    Автор: Чарлі Шілд


Також за темою

Corona I Sommer im Monbijou-Park in Berlin-Mitte

Ставка на швидкі тести: як Німеччина готується до другої хвилі COVID-19 01.10.2020

З приходом осені в Німеччині, як і в багатьох інших країнах, зростає число заражених коронавірусом. Головне завдання в цій ситуації - уникнути появи довгих ланцюгів захворювання.

Nobelpreis für Medizin 2020 Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice

Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів 05.10.2020

Нобелівська премія з медицини присуджена американським вірусологам Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хотону за відкриття вірусу гепатиту С у 1989 році.

Symbolbild Corona-Impfstoff

Вакцина проти коронавірусу: на що ми усі чекаємо? 03.09.2020

По всьому світу розробляється понад 170 вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. І відбувається це рекордно швидкими темпами. Чи є у цьому ризики? Інтерв'ю DW з німецьким імунологом.

Реклама

Докладно

У світі існує близько 200 вакцин-кандидаток проти коронавірусу

Вакцина ChAdOx1: панацея чи небезпечний експеримент?

Оксфордську вакцину ChAdOx1 вважають одним із фаворитів у боротьбі з пандемією COVID-19. Та є у неї і критики.  

Плавуча сонячна електростанція у німецькому містечку Веце

Плавучі сонячні електростанції у затоплених кар'єрах

У густонаселених ФРН та Нідерландах для фотовольтаїки використовують колишні вугільні кар'єри та інші водойми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  