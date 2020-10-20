Вакцина від COVID-19 показала ефективність у 90 відсотків - розробники

Експериментальна вакцина від коронавірусу, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американською фармацевтичною компанією Pfizer, під час випробувань показала більш ніж 90 відсотків ефективності, повідомили її розробники у спільній заяві у понеділок, 9 листопада, повідомляє агентство dpa.

У заяві повідомляється, що початковий аналіз даних третьої та заключної фази клінічних випробувань показав "відсутність серйозних загроз". "Потенційний кандидат на отримання статусу вакцини показав свою ефективність у запобіганні зараження COVID-19 більш ніж на 90 відсотків", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Pfizer.

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"Сьогодні прекрасний день для науки і людства. Перша частина результатів нашої третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 надає початкові докази того, що наш препарат здатний запобігти зараженню коронавірусом", - сказав виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Перші дози - ймовірно, до кінця року

Третя фаза випробувань стартувала 27 липня, в ній взяли участь 43 тисячі осіб, майже 40 тисяч з яких отримали другу дози потенційної вакцини до теперішнього моменту.

Компанії будуть до середини листопада вести збір інформації і даних про безпеку вакцини, потім всю інформацію передадуть в управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США.

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Таким чином, зазначають американські ЗМІ, якщо американський регулятор в терміновому порядку схвалить вакцину, то перші її дози зможуть отримати медичні працівники вже до кінця цього року.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на ці результати, він назвав їх "прекрасними новинами". "Фондові ринки ростуть, незабаром з'явиться вакцина. Повідомляється, що вона ефективна на 90 відсотків. Які прекрасні новини", - написав Трамп у Твіттері.

Акції ростуть

Після повідомлення про 90-відсоткову ефективність експериментальної вакцини акції компаній різко зросли на фондовому ринку. Так, акції Pfizer подорожчали на 9 відсотків, в той час як акції BioNTech підскочили на 16 відсотків.