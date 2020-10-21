 У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca

Померлий доброволець брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу, яку розробила британська компанія AstraZeneca. Попри смерть добровольця, випробування вакцини триватимуть.

Випробування вакцини AstraZeneca на добровольцях у Бразилії

Одна з бразильських волонтерок, що зголосилася для участі в випробуваннях вакцини AstraZeneca

Національне агентство спостереження за здоров'ям Бразилії у середу, 21 жовтня, повідомило про смерть одного з добровольців, який брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу, розробленої британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. У відомстві додали, що, попри смерть добровольця, випробовування вакцини триватимуть.

В Університеті Сан-Паулу, який бере участь в координації третьої фази клінічних випробувань вакцини у Бразилії, своєю чергою, поінформували, що померлий доброволець був громадянином Бразилії, але інших подробиць не надали.

На тлі повідомлення про смерть добровольця акції AstraZeneca у середу впали на 1,7 відсотка.

Раніше уряд Бразилії заявляв про плани придбати розроблену у Великобританії вакцину від коронавірусу та розгорнути потужності з її виробництва у біомедичному центрі FioCruz у Ріо-де-Жанейро. Паралельно з британською вакциною у Бразилії проводяться випробування китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

На початку вересня випробовування вакцини AstraZeneca було призупинено після появи повідомлень про виникнення захворювання невідомого походження в одного з добровольців. Згодом тестування вакцини було відновлено.

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