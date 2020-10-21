У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca

Національне агентство спостереження за здоров'ям Бразилії у середу, 21 жовтня, повідомило про смерть одного з добровольців, який брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу, розробленої британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. У відомстві додали, що, попри смерть добровольця, випробовування вакцини триватимуть.

В Університеті Сан-Паулу, який бере участь в координації третьої фази клінічних випробувань вакцини у Бразилії, своєю чергою, поінформували, що померлий доброволець був громадянином Бразилії, але інших подробиць не надали.

На тлі повідомлення про смерть добровольця акції AstraZeneca у середу впали на 1,7 відсотка.

Раніше уряд Бразилії заявляв про плани придбати розроблену у Великобританії вакцину від коронавірусу та розгорнути потужності з її виробництва у біомедичному центрі FioCruz у Ріо-де-Жанейро. Паралельно з британською вакциною у Бразилії проводяться випробування китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

На початку вересня випробовування вакцини AstraZeneca було призупинено після появи повідомлень про виникнення захворювання невідомого походження в одного з добровольців. Згодом тестування вакцини було відновлено.