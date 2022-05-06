Місто-чемпіон світу за кількістю вакцинованих від ковіду (14.12.2021)

Палати для хворих на COVID-19 ще кілька місяців тому у бразильському Толеду були переповнені, а нині ліжка порожні. Місто стало майданчиком для наукових досліджень, що буде, якщо всіх мешканців вакцинувати від COVID-19. Дивіться, що з цього вийшло.