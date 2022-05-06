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Бразилія - держава в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бразилія".
Бразилія - повна офіційна назва: Федеративна Республіка Бразилія - є найбільшою державою в Південній Америці. Населення країни сягає майже 211 мільйонів осіб. Столиця - місто Бразилія. Форма правління - федеративна президентська республіка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Палати для хворих на COVID-19 ще кілька місяців тому у бразильському Толеду були переповнені, а нині ліжка порожні. Місто стало майданчиком для наукових досліджень, що буде, якщо всіх мешканців вакцинувати від COVID-19. Дивіться, що з цього вийшло.
Розвиток велоінфраструктури - це крок у майбутнє. Так думають мешканці одного з найбільших міст Бразилії - Белу Оризонті, з населенням майже як у Києві. Там хотіли зменшити потік авто, а отримали ще й безпеку.