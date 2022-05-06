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Бразилія

Бразилія - держава в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бразилія".

Бразилія - повна офіційна назва: Федеративна Республіка Бразилія - є найбільшою державою в Південній Америці. Населення країни сягає майже 211 мільйонів осіб. Столиця - місто Бразилія. Форма правління - федеративна президентська республіка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

"Маленька Україна" у Бразилії приймає українських біженців (06.05.2022) 06.05.2022

У Бразилії є своя "Маленька Україна", яка нині радо приймає українських біженців. Понад три чверті з 52 000 мешканців міста хоча б трохи розмовляють українською.

Місто-чемпіон світу за кількістю вакцинованих від ковіду (14.12.2021) 14.12.2021

Палати для хворих на COVID-19 ще кілька місяців тому у бразильському Толеду були переповнені, а нині ліжка порожні. Місто стало майданчиком для наукових досліджень, що буде, якщо всіх мешканців вакцинувати від COVID-19. Дивіться, що з цього вийшло.
Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 04.12.2021

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди 01.12.2021

Новий варіант коронавірусу виявили у Південній Америці. Тепер він зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…
Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі? 02.11.2021

Бразилія потерпає від COVID-19 як жодна інша країна на планеті. Чи може виправити ситуацію 100-відсоткова вакцинація населення? Фармацевтичний концерн Pfizer вирішив перевірити це на прикладі одного міста.
На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії 12.10.2021

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі просять розпочати розслідування проти президента Бразилії Болсонару через знищення лісів Амазонії. Йому закидають "злочини проти людяності".
COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі

COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі 22.09.2021

ВООЗ повідомила про зменшення числа заражень коронавірусом на дев'ять відсотків, смертей з COVID-19 - на сім відсотків.

Чотирирічна екоактивістка чистить пляжі Ріо (12.08.2021) 12.08.2021

Їй лише чотири роки, але вона робить для довкілля більше, ніж деякі дорослі - у Бразилії маленька дівчинка майже щодня пірнає за сміттям в океан. Дивіться самі!
Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення 27.07.2021

Від Німеччини до Канади та Китаю - в останні тижні у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

COVID-19: у Бразилії пройшли масштабні протести проти Болсонару

COVID-19: у Бразилії пройшли масштабні протести проти Болсонару 24.07.2021

Тисячі демонстрантів по всій Бразилії вимагали відставки президента Жаіра Болсонару через применшення ним загрози від коронавірусу та наполягали на інтенсивнішій вакцинації.
У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару

У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару 04.07.2021

Десятки тисяч людей вийшли на протест у містах Бразилії проти політики президента Жаіра Болсонару щодо коронавірусу.

Як велосипедна інфраструктура робить місто безпечнішим і привабливим (01.07.2021) 01.07.2021

Розвиток велоінфраструктури - це крок у майбутнє. Так думають мешканці одного з найбільших міст Бразилії - Белу Оризонті, з населенням майже як у Києві. Там хотіли зменшити потік авто, а отримали ще й безпеку.
Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару

Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару 20.06.2021

На вулиці бразильських міст вийшли десятки тисяч демонстрантів, щоб виступити проти політики президента країни Жаіра Болсонару щодо пандемії коронавірусу.
G7 і ЄС поховали БРІКС? Індія стала на бік Заходу проти Китаю

G7 і ЄС поховали БРІКС? Індія стала на бік Заходу проти Китаю 16.06.2021

Росія і КНР залишаються останніми стовпами групи БРІКС після того, як Індія взяла курс на військове та економічне зближення з США, ЄС і Великобританією, вважають у Німеччині.
Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19 13.06.2021

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у мотопробізі, під час якого не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.
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