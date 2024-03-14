Як завдяки Китаю і Росії процвітає економіка Бразилії

Захід дедалі більше дистанціюється від Росії та Китаю. Тим часом Бразилія використовує цей розрив і розвиває свою економіку поряд з Москвою та Пекіном.

У 2023 році Бразилія з економічним зростанням у 2,9 відсотка повернулася до дев'ятки найбільших економік світу - валовий внутрішній продукт (ВВП) країни, згідно з даними державного Бразильського інституту географії та статистики (IBGE), становив 2,17 трильйона доларів США.

Економіка найбільшої латиноамериканської країни таким чином змогла продовжити зростання, зафіксоване 2022 року, коли на чолі країни ще перебував Жаїр Болсонару, попередник чинного глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви. Того року ВВП Бразилії зріс на три відсотки. Як в'їдливо прокоментував колишній кандидат у президенти Сіру Гомеш в ефірі американського телеканалу CNN: Лула просто "нічого" не змінив в економічній політиці Болсонару.

Президент Бразилії Лула да Сілва вирішив продовжувати позиціонувати свою країну поряд з Пекіном і Москвою, попри геополітичні конфлікти. Зараз це рішення приносить свої економічні плоди Фото: Ricardo Stuckert/PR

Сільське господарство та Китай є рушійними силами підйому економіки Бразилії

Зростання економіки Бразилії насамперед пов'язано з надзвичайно ефективною сільськогосподарською галуззю: торік у секторі сільського господарства і тваринництва було зафіксовано рекордне зростання виробництва сої та кукурудзи на 15,1 відсотка. Однак економічний успіх Бразилії далеко не в останню чергу залежить й від рішення Лули да Сілви продовжувати позиціонувати свою країну поряд з Пекіном і Москвою в нинішніх геополітичних конфліктах. Зараз це приносить свої економічні плоди.

"Міжнародна торгівля Бразилії вже немислима без Китаю, - каже в інтерв'ю DW професор Роберто Гуларт з Університету Бразилія. - Це найважливіша країна призначення для бразильського експорту. У 2023 році до Китаю було поставлено товарів на суму 104 мільярди доларів. Це втричі більше, ніж до США".

Китай також збільшив свої інвестиції в Бразилію за останні десять років і диверсифікував свою присутність у бразильській економіці: автомобілі, енергетика та сільське господарство - сектори, яким китайці приділяють найбільшу увагу, зазначив Гуларт. "Росія, з іншого боку, є економічно важливою для Бразилії, оскільки вона експортує добрива", - додав експерт, маючи на увазі бразильську сільськогосподарську галузь.

Чотири президенти, один міністр закордонних справ: саміт БРІКС в Йоганнесбурзі (ПАР) у серпні 2023 року без президента Росії Путіна, який відправив на нього міністра закордонних справ Лаврова (праворуч) Фото: Prime Ministers Office/ZUMA Press/picture alliance

Бразилія стала третім найбільшим імпортером викопного палива з Росії в результаті європейського ембарго, запровадженого у відповідь на російську агресивну війну проти України. Зокрема, важливою статтею імпорту стало російське дизельне паливо. "Зрештою, не слід забувати, що Бразилія, Росія і Китай є членами БРІКС і партнерами Нового банку розвитку, основною сферою діяльності якого є інфраструктура", - говорить Гуларт. БРІКС - це група нових індустріальних країн у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, яка дедалі більше відкривається для нових членів.

Не все так безхмарно в економіці Бразилії

Але картину затьмарюють й невдачі, подібні до тих, які пережила бразильська державна нафтова компанія Petrobras, що нещодавно зазнала значних втрат на фондовому ринку.

Утім, є багато ознак того, що Бразилія може стати рушійною силою підйому в Латинській Америці. Зокрема, практично щотижня міжнародна автомобільна промисловість обіцяє мільярдні інвестиції, розглядаючи Бразилію як ринок майбутнього. Це неодмінно матиме ефект у середньостроковій перспективі, навіть якщо Бразилія при цьому знову вдасться до значно більших державних витрат, тим самим обтяжуючи бюджет.

Міжнародна автомобільна промисловість розглядає Бразилію як ринок майбутнього. Як наслідок, Бразилія наразі залучає багато міжнародних інвестицій Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Бразилія відкрита з усіх боків

Економіст Феліпе Родрігес з Федерального університету Флуміненсе (UFF) позитивно оцінює перспективи Бразилії ще з однієї причини: країна є відкритою з усіх боків. "Бразильська торгівля з Китаєм дуже сильна, але Бразилія також залишається торговим партнером Сполучених Штатів", - нагадує він. Однак, за підрахунками Родрігеса, якщо торговельний баланс Бразилії зі США був від'ємним, то в торгівлі з Китаєм спостерігався профіцит у розмірі 51 мільярд доларів.

Країна також наполягає на укладенні угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Меркосур (економічний союз зі спільним ринком держав Південної Америки - Бразилії, Аргентини, Парагваю, Уругваю. - Ред.). Хоча Брюссель наразі не готовий до цього кроку, Бразиліа тримає всі варіанти відкритими, а також просуває переговори з іншими азійськими країнами, такими як Японія.