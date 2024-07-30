Знову і знову Мадуро: Венесуела і колесо історії

Масові протести проти імовірної фальсифікації результатів виборів президента Венесуели обернулися кривавою відповіддю влади. Як повідомила в понеділок, 29 липня, правозахисна організація Foro Penal на своїй сторінці у соціальній мережі Х, жорстке придушення демонстрацій у Каракасі та інших містах країни вже призвело до вбивства силовиками щонайменше двох протестувальників. Чимало прибічників опозиції були поранені, 46 осіб були затримані поліцією. Для придушення протестів силовики масово застосовували сльозогінний газ, що засвідчили численні відео у соцмережах.

Сумнівні цифри від влади

Опозиція заявляє, що не припинить акції протесту, попри спроби влади придушити опір. Згідно з даними паралельного підрахунку голосів представниками опозиції, який охопив вже 73 відсотки протоколів з виборчих дільниць, опонент діючого президента Едмундо Гонсалес переміг Ніколаса Мадуро з великим відривом. Як повідомляє інформаційна агенція epd з посиланням на місцеві ЗМІ, які цитують заяви лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо з пресконференції у Каракасі, опозиційний кандидат набрав 6,2 мільйона голосів, тоді як Мадуро - лише 2,2 мільйона. Такий великий відрив на користь опозиційного кандидата корелює з прогнозами поважних соціологічних центрів, які на основі своїх демоскопічних досліджень прогнозували 74-річному Гонсалесу перемогу з відривом більш ніж у 20 відсотків голосів виборців.

Утім, за даними офіційного підрахунку від виборчої комісії, підконтрольної нинішній владі, за Ніколаса Мадуро, який обіймає найвищу посаду у державі з 2013 року, проголосували 51,2 відсотка виборців. За опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса - 44,2 відсотка.

Прибічники Мадуро святкують на вулицях Каракаса після оголошення офіційних результатів президентських виборів Фото: Pedro Rances Mattey/Anadolu/picture alliance

Москва підтримує "свого" кандидата

Мадуро звинуватив опозицію в "екстремізмі" і бажанні спровокувати ескалацію насильства по всій країні. На підтримку Мадуро традиційно висловилися його партнери в Москві. Речник російського президента Дмитро Пєсков, слова якого наводить інформаційна агенція AFP, закликав опозицію у Венесуелі визнати поразку. "Ми бачимо, що опозиція не хоче визнавати поразку, але, на нашу думку, їй доведеться це зробити", - зазначив речник Кремля у розмові з журналістами у вівторок, 30 липня.

Натомість глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вказав на численні порушення під час голосування і закликав владу Венесуели оприлюднити повні результати з усіх виборчих дільниць. У фальсифікації виборів Ніколаса Мадуро, своєю чергою, звинуватили представники низки південноамериканських держав, закликаючи перерахувати голоси. Звинувачення у фальсифікаціях для венесуельського президента - не новина. Вже 2018 року низка західних держав не визнали вибори, на яких Мадуро було оголошено переобраним. Проти Венесуели як наслідок було запроваджено санкції.

Опоненти Мадуро заявляють про масові фальсифікації Фото: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

"Для чого Мадуро вести перемовини"?

"Виборча комісія, система правосуддя і взагалі всі інституції у Венесуелі вже давно стали репресивними інструментами в руках режиму Мадуро", - констатувала у розмові з DW Анна Соліз де Станге, політологиня Університету Гельмута Шмідта при німецькому Бундесвері. Не здивована розвитком подій у Каракасі і дослідниця Сабіне Куртенбах (Sabine Kurtenbach) з інституту GIGA у Гамбургу, який спеціалізується на дослідженні країн Латинської Америки. "Напередодні виборів влада казала, що у разі перемоги з незначною перевагою буде простір для переговорів. Але чому? Навіщо Мадуро це робити? Утім, на мою думку, подальший розвиток подій спрогнозувати неможливо", - зазначає Куртенбах.

Анна Соліз де Станге більш песимістична у своїх прогнозах. "Такі дії режиму Мадуро покладають край будь-якому сценарію демократичної передачі влади - це найгірше у ситуації, що склалася. Залишається лише чекати, як відреагують громадяни Венесуели", - каже політична оглядачка.

Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо закликала військових країни не залишатися осторонь на тлі фальсифікації виборів. Наскільки імовірним є сценарій, за якого армія висловиться проти Мадуро?

Армія підтримує владу

Оглядачі зазначають, що лояльність армії до влади є ключовим фактором життєздатності режиму. Президент Ніколас Мадуро цілеспрямовано докладав зусиль, щоби заручитися підтримкою високопоставлених військових. Венесуельський правитель забезпечував протекцію військових на високі посади в державі і надавав їм економічні привілеї. Ця міцна зв'язка між владою і військовим керівництвом, на думку оглядачів, зменшує шанси на демократичні реформи. "Армія - впливовий гравець у Венесуелі", - наголошує Сабіне Куртенбах. Свого часу на підтримку армії марно сподівався й опозиційний кандидат на минулих президентських виборах Хуан Гуайдо, нагадує оглядачка.

"Найвищий генералітет особливо міцно пов'язаний з режимом. Як виглядають настрої на нижчих щаблях, важко оцінити. Армія - не моноліт. Є ціла низка різних озброєних гравців, які врівноважують один одного", - каже Куртенбах. Отже, військовий путч експертка вважає малоймовірним сценарієм. На її думку, подальший розвиток подій залежить від кроків опозиції: чи закликатиме вона до масових протестів і акцій непокори по всій країні? Ризики дуже високі: президент Мадуро застерігав опонентів перед голосуванням можливою "кривавою банею" в разі масових протестів.

Привітання і застереження

Своєю чергою, низка політичних лідерів регіону застерегли Ніколаса Мадуро від кровопролиття. "Якщо переможеш - залишайся. Якщо програєш - йди", - сказав публічно венесуельському правителю президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Лулу, разом з президентом Колумбії Густаво Педро і президентом Чилі Габріелем Боричем, експерти зараховують до табору "поміркованих соціалістів-демократів". Чимало оглядачів вважають, що ці політики можуть стати вагомим голосом, який здатен схилити Мадуро до того, щоб поступитися владою.

Більш радикальну позицію щодо венесуельського правителя зайняв президент Аргентини Хав'єр Мілей. Він, не добираючи слів, назвав Мадуро диктатором і закликав армію до путчу проти нього. Натомість автократичні правителі Куби і Нікарагуа, як і очікувалося, не зволікаючи, привітали свого венесуельського соратника з перемогою.

Венесуельці, які не довіряють владі, вийшли на протести, грюкаючи каструлями Фото: Cristian Hernandez/AP/picture alliance

Диктатура без вільних ЗМІ, з нафтою, але без продовольства

За президентства Ніколаса Мадуро Венесуела невпинно скочувалася до диктатури. За даними громадської організації Espacio Público (Громадський простір), режим з 2016 року зупинив мовлення понад двохсот радіостанцій, припинили вихід друком під тиском влади більше ста газет. "Протягом останнього десятиліття державна пропаганда ставала дедалі більш всеосяжною", - констатувала напередодні виборів виконавча директорка "Репортерів без кордонів" Аня Остергаус (Anja Osterhaus). У рейтингу свободи преси, який складає ця організація, Венесуела посідає 156 місце зі 180 країн.

На тлі утиску громадянських свобод продовжує падати і добробут країни. Попри її природні багатства - венесуельські поклади нафти оцінюються у 304 мільярди барелів, що є найвищим показником у світі. Саудівська Аравія, яка є другою за покладами, має у своєму розпорядженні 260 мільярдів барелів. Тим не менше, економічна ситуація у Венесуелі на тлі санкцій є гнітючою, жителі потерпають від гіперінфляції і дефіциту багатьох товарів першої необхідності, таких як молоко, борошно, цукор, олія і навіть туалетний папір. З огляду на економічну кризу і утиски політичних свобод, з країни за останні роки емігрували мільйони людей.

В очікуванні нової хвилі міграції

Сабіне Куртенбах прогнозує, що політичні лідери сусідніх Колумбії і Бразилії у нинішній вибухонебезпечній ситуації спробують активізувати дипломатичні зусилля, аби уникнути небезпечної ескалації у Венесуелі і знайти вихід з глухого кута. Вже нині в обох сусідніх країнах проживають близько восьми мільйонів мігрантів з Венесуели. За оцінками оглядачів, ще кілька мільйонів венесуельців сидять на валізах, готуючись до еміграції, якщо ситуація в країні не обернеться на краще. Політологиня Соліз де Станге схиляється саме до такого негативного сценарію. "На мою думку, у Мадуро немає достатніх стимулів, аби передати владу у демократичний спосіб. Ці вибори не були ані змагальними, ані прозорими", - критикує експертка.