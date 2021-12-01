Латинська Америка

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021)

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…