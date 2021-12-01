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Латинська Америка

Латинська Америка - політико-культурний термін. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Латинська Америка".

Латинською Америкою називають ту частини Америки, в країнах якої панують іспанська та португальська мови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди 01.12.2021

Новий варіант коронавірусу виявили у Південній Америці. Тепер він зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Тропічні ліси Амазонії: шкоди невдовзі більше, ніж користі? (10.11.2021) 10.11.2021

Амазонія вже втратила 17% своїх лісів. Якщо так триватиме й далі, до 2030 покриття дерев зменшиться на 27%. Це матиме серйозні глобальні наслідки і може спричинити ефект доміно…
У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
COVID-19: Куба розпочала вакцинацію дітей віком від двох років

COVID-19: Куба розпочала вакцинацію дітей віком від двох років 07.09.2021

Щеплення дітей від коронавірусу на Кубі проводять місцевим препаратом Soberana 02. У листопаді кубинська влада планує відкрити кордон.
Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо

Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо 20.07.2021

Колишній вчитель Педро Кастільйо на посаді президента Перу обіцяє побудувати в країні соціалізм і взяти під контроль ЗМІ.

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США

Гаїті: дружина вбитого президента повернулася зі США 18.07.2021

Після замаху Мартіна Моїз лікувалася від отриманих поранень у США. В аеропорту Порт-о-Пренса вдову президента Моїза супроводжували охоронці.
Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро

Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро 27.03.2021

За даними команди Facebook, блокування сторінки Мадуро пояснюється поширенням їм дезінформації про коронавірус.
Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України

Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України 08.03.2021

Пошук у Google зображень жінок з таких країн, як Україна і Бразилія видає велику частку сексуалізованих картинок. DW аналізує, як пошуковик пропагує сексистські кліше.
Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих

Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих 24.02.2021

Конфлікти між кримінальними бандами спричини заворушення у трьох в'язницях в Еквадорі. Внаслідок сутиччок загинули щонайменше 75 ув'язнених.
COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету?

COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету? 09.10.2020

Аналіз донорської крові вказує на те, що мегаполіс Манаус у Бразилії досяг "колективного імунітету" до коронавірусу. Та нова хвиля заражень викликає запитання, як довго такий імунітет тримається.
Глава ВООЗ попередив, що пандемія коронавірусу скінчиться нескоро

Глава ВООЗ попередив, що пандемія коронавірусу скінчиться нескоро 27.04.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням числа інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.
У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі

У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі 30.11.2019

Лідерку перуанської опозиції, доньку експрезидента країни Кейко Фухіморі звільнили з СІЗО. Її батько відбуває 25-річний термін.
У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса

У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса 24.11.2019

У Болівії домовилися про проведення виборів до парламенту. Колишній президент Ево Моралес не зможе взяти у них участь. Відповідний законопроєкт про нові вибори був ухвалений одноголосно.
Президент Бразилії Жаір Болсонару заснував антикомуністичну партію

Президент Бразилії Жаір Болсонару заснував антикомуністичну партію 22.11.2019

Президент Бразилії Жаір Болсонару заснував нову політичну партію "Альянс за Бразилію". За його словами, вона працюватиме "проти комунізму, глобалізму та будь-якої ідеології, яка суперечить природному порядку".
Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді

Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді 29.10.2019

У Чилі спалахнули нові протести, незважаючи на заміну президентом Себастьяном Піньєрою третини міністрів в уряді країни та скасування надзвичайного стану.
У Чилі оголосили надзвичайний стан після сутичок через подорожчання метро

У Чилі оголосили надзвичайний стан після сутичок через подорожчання метро 19.10.2019

Протести у столиці Чилі Сантьяго почалися через підвищення вартості проїзду в метро. Демонстранти пошкодили майже всі станції метрополітену, його рух в місті припинений.
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