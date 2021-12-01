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Латинська Америка - політико-культурний термін. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Латинська Америка".
Латинською Америкою називають ту частини Америки, в країнах якої панують іспанська та португальська мови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.