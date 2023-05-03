Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

Життя журналіста, який пише про наркоторгівлю, корупцію або організовану злочинність у Центральній Америці, сповнене постійного ризику й погроз, розповів Оскар Мартінес в інтерв'ю DW. "Переслідування варіюються від наклепів з боку чиновників і бізнесменів, мета яких - запроторити журналістів за ґрати, до стеження і шпигування, погроз насильством і навіть убивств", - зазначає медійник.

Оскар Мартінес - один з найвідоміших журналістів-розслідувачів у Латинській Америці. Його гострі репортажі неодноразово викликали неабиякий суспільний резонанс. Він народився 1983 року в Сальвадорі, а нині обіймає посаду головного редакторка сальвадорського онлайн-журналу El Faro (у перекладі українською "Маяк". - Ред.) Розпочатий ще 1998 року як безбюджетний проєкт, за ці роки El Faro перетворився на один з провідних засобів масової інформації в Латинській Америці, що сповідує незалежну і передовсім сміливу безкомпромісну журналістику в регіоні, який вважається одним з найнебезпечніших у світі для роботи журналістів.

У Сальвадорі критична журналістика - украй небажана

Кілька років тому умови праці для журналістів у Сальвадорі значно погіршилися. Це відбулося після вступу на посаду в 2019 році президента країни Наїба Букеле. Він неодноразово різко критикував і погрожував журналістам, які критично висвітлюють роботу й політику уряду. Букеле блокує багатьох журналістів у соціальних мережах і намагається дискредитувати пресу як ворогів народу.

Антиурядові протести в Сальвадорі, 15 січня 2023 року Фото: Jose Cabezas/REUTERS

З березня 2022 року в Сальвадорі діє надзвичайний стан, запроваджений урядом. Тож дію таких конституційних прав, як свобода думки, таємниця кореспонденції, у тому числі і стосовно цифрової комунікації, а також свобода зібрань, призупинено.

Журналістика має "висвітлювати темні кути"

Але Оскар Мартінес не дає себе залякати. "Журналістика повинна й надалі проливати світло на темні кути, які можновладці воліли б приховати від загалу. Я вважаю, що журналістика має далі розповідати про те, що замовчується сильними світу цього. Однак я також гадаю, що за нинішніх умов перед журналістикою стоїть величезний виклик - її власне виживання. Нам потрібно бути на сторожі, чинити опір і протистояти нападам, бо нині журналістика в Центральній Америці украй потрібна", - підкреслює Мартінес.

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Заступник головного редактора El Faro Серхіо Арауз пригадує початок кар'єри Оскара Мартінеса: "Оскар хотів написати репортаж про міграцію у 2008 році. Він поставився до завдання дуже серйозно - це був один з перших великих журналістських проєктів El Faro. Його основна ідея полягала в тому, щоб безпосередньо перебувати на місці події, розповідаючи історію подорожі. Аби витратити на це необхідний час, поглянути з іншого боку та стати справжнім експертом у цій галузі".

Книжки про міграцію та насильство в Центральній Америці

"Результатом проєкту стала книжка - власне збірка всіх його репортажів, які він написав за півтора року подорожей маршрутами міграції та розмов з людьми", - додає Арауз. Відтоді Мартінес написав кілька книжок на теми міграції та організованої злочинності в Центральній Америці. Одна з його робіт - "Історія насильства. Життя і смерть у Латинській Америці" - перекладена німецькою мовою й вийшла друком у Німеччині 2016 року.

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"Гадаю, що Оскар вже став іспаномовним авторитетом у журналістиці, не тільки завдяки своїм книжкам, але й завдяки своїй щоденній праці в El Faro. Якщо прочитаєте його останню книжку, то зрозумієте, про що я кажу. Це дуже важливий трактат про журналістику для всіх, хто хоче зрозуміти професію журналіста", - запевняє Арауз.

Анхеліка Каркамо, голова Асоціації журналістів Сальвадору (APES), підкреслює важливість нагороди DW для журналістики в Центральній Америці: "Те, що премія Deutsche Welle за свободу слова присуджується Сальвадору, - ознака поваги до сміливості та роботи багатьох журналістів у цій країні, які щодня відчувають негативний вплив на своє життя. Це також визнання для таких ЗМІ, як El Faro, що займаються викриттям корупції та зловживань політичної еліти, яка стає все більш непрозорою і намагається за будь-яку ціну не допустити реалізації права громадян на адекватну інформацію. Премія також є закликом до сальвадорської держави, яка відмовляється визнавати важливість вільної та незалежної журналістики як інструменту контролю, натомість криміналізуючи її та посилюючи корупцію в країні. Важливо, що ця премія вручається саме в цьому контексті, і що ми не чекаємо, поки журналіста ув'язнять або вб'ють, щоб визнати важливість його роботи для громадян".

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Вручення премії Deutsche Welle "За свободу слова" Оскарові Мартінесу відбудеться 19 червня 2023 року під час конференції Global Media Forum у Бонні.