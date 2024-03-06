DW засудила припинення трансляції телеканалу у Венесуелі

Обмеження роботи DW у Венесуелі є "серйозним втручанням у свободу людей отримувати незалежну інформацію". Такою заявою відреагував у вівторок, 5 березня, генеральний директор медіакомпанії Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) на рішення уряду в Каракасі припинити роботу кабельного іспаномовного телеканалу DW у країні. "Ми наполегливо закликаємо венесуельський уряд якнайшвидше відновити трансляцію іспаномовного телеканалу DW", - наголосив Лімбург.

Припинення мовлення DW у Венесуелі на вимогу влади країни відбулося після публікації одного з відеороликів компанії із серії Cómo te afecta, у якій висвітлюють проблему корупції в різних країнах Латинської Америки, а також розповідають про зв'язки політиків із організованою злочинністю.

Основними джерелами, на які спираються автори під час підготовки матеріалів, є дані організацій Transparency International та Insight Crime. В одному з епізодів випуску, присвяченого Венесуелі, вказується на відсутність інформації про те, якою мірою правитель країни Ніколас Мадуро поінформований про зловживання.

У зв'язку з публікацією цього матеріалу Мадуро назвав DW "нацистським телеканалом". Зі свого боку міністр комунікацій Венесуели Фредді Наньєс звинуватив німецький телеканал у "поширенні брехні, наклепі та пропаганді ненависті".

Звинувачення Мадуро на адресу міжнародних ЗМІ

Зі свого боку гендиректор DW Петер Лімбурґ рішуче відкинув подібні звинувачення. "Мільйони людей покинули Венесуелу під час правління Мадуро. Свобода преси практично відсутня. Той факт, що він реагує на критику, засновану на фактах, абсурдними порівняннями, вписується в цю картину", - наголосив Лімбурґ.

Правитель Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що міжнародні ЗМІ "ведуть кампанію" проти його країни. У Венесуелі вже були заборонені іспаномовні програми американського телеканалу CNN, а також деяких ЗМІ Колумбії. Крім того, деякі венесуельські ЗМІ були закриті після публікації ними матеріалів із критикою уряду.

Лімбурґ: Ми продовжимо інформувати людей в авторитарних країнах

За словами Петера Лімбурґа, "дифамація, цензура, блокування інтернету і поширення дезінформації про DW та її репортажі трапляються у дедалі більшій кількості країн". "Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб доносити інформацію до людей в авторитарних державах", - зазначив гендиректор DW.

Контент DW іспанською мовою щотижня читають, слухають і дивляться 46 мільйонів користувачів по всьому світу. Це друга після англійської за кількістю користувачів мова контенту, створюваного німецькою суспільно-правовою медіакомпанією.

У Венесуелі іспаномовні матеріали DW, як і раніше, доступні на сайті dw.com, а також у соціальних мережах. Крім того, трансляція в режимі реального часу йде на YouTube-каналі DW Español.

Про медіакомпанію DW

DW - це міжнародний мовник Німеччини. Будучи незалежною медіакомпанією, DW поширює неупереджені новини та інформацію 32-ма мовами по всьому світу, щоб люди могли вільно ухвалювати рішення. Головними темами роботи DW є свобода і права людини, демократія і правова держава, світова торгівля і соціальна справедливість, просвітництво у сфері охорони здоров'я та захист довкілля, технології та інновації. Теле-, радіо- та онлайн-контент DW читають, дивляться і слухають щотижня 320 мільйонів користувачів.

DW Akademie займається освітою журналістів в усьому світі, підтримує розвиток вільних ЗМІ та стимулює поширення німецької мови через безкоштовний освітній контент.