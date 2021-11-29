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Венесуела

Венесуела - країна на півночі Південної Америки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венесуела".

Венесуела, повна назва - Боліварська Республіка Венесуела, є федеративною республікою. Столиця - місто Каракас. Площа Венесуели перевищує 900 тисяч квадратних кілометрів. За оцінками, чисельність населення складає близько 30 мільйонів осіб. Венесуела вважається країною з найбільшими у світі покладами нафти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ворогами та шпигунами

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами" 29.11.2021

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

Венесуела призупинила діалог з опозицією

Венесуела призупинила діалог з опозицією 17.10.2021

Через видачу США прибічника Ніколаса Мадуро уряд Венесуели призупинив проведення діалогу з опозицією.
Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки 01.09.2021

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.
Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій

Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій 14.08.2021

Влада і опозиція Венесуели погодилися розпочати діалог, аби уможливити президентські вибори та послабити запроваджені проти країни міжнародні санкції.
Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі

Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі 15.04.2021

Національна валюта Венесуели роками перебуває у вільному падінні. У боротьбі з гіперінфляцією програмісти і соціалістичний уряд роблять ставку на криптовалюти.
Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро

Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро 27.03.2021

За даними команди Facebook, блокування сторінки Мадуро пояснюється поширенням їм дезінформації про коронавірус.
Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції

Партія Мадуро перемогла на виборах у Венесуелі на тлі бойкоту опозиції 07.12.2020

У виборчій комісії Венесуели заявили про перемогу на виборах партії глави країни Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав бойкотувати голосування.
Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели

Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели 06.12.2020

Опозиція Венесуели очікує фальсифікацій на виборах до парламенту і хоче подовжити мандат його нинішнього складу, над яким має контроль. Це єдиний орган влади у країні, ще не підконтрольний Ніколасу Мадуро.
Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів

Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів 01.09.2020

Рішення Каракаса помилувати десятки опозиціонерів перед виборами до парламенту у Мадуро пояснили інтересами національного примирення. Опозиція раніше відмовилася від участі у виборах.
У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах

У Венесуелі опозиція офіційно заявила про відмову від участі у виборах 03.08.2020

Понад 25 партій Венесуели, включаючи партію Хуана Гуайдо, відмовилися від участі в грудневих парламентських виборах. Опозиція називає їх "обманом".
Європарламент стурбований ситуацією в Венесуелі на тлі пандемії

Європарламент стурбований ситуацією в Венесуелі на тлі пандемії 10.07.2020

Депутати Європарламенту стурбовані ституацією у Венесуелі в умовах пандемії COVID-19 та вимагають посилення санкцій проти соратників глави Венесуели Ніколаса Мадуро.
Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу

Венесуела передумала висилати з країни представницю Євросоюзу 02.07.2020

Каракас скасував своє рішення про вислання з країни посолки Євросоюзу, яке було ухвалено після посилення санкцій проти чиновників режиму президента Мадуро.
Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори

Венесуела: опозиція бойкотуватиме призначені парламентські вибори 02.07.2020

Національна асамблея - єдиний державний орган у Венесуелі, що контролюється опозицією. Вибори призначені на 6 грудня.
Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели

Через нові санкції Мадуро видворяє представницю ЄС з Венесуели 30.06.2020

Президент Венесуели дав посолці Європейського Союзу 72 години, щоб вона залишили Каракас. Причина - запровадження ЄС нових санкцій проти режиму Мадуро.
Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою

Парламент Венесуели визнав Хуана Гуайдо своїм головою 29.05.2020

Верховний суд Венесуели, який є лояльним президентові Мадуро, затвердив на посаду спікера Луїса Парра. Однак парламент, де домінує опозиція, не визнав рішення суду і підтвердив повноваження Гуайдо.
Танкер з бензином прибув з Ірану до Венесуели

Танкер з бензином прибув з Ірану до Венесуели 24.05.2020

П'ять танкерів з Ірану мають доправити до Венесуели близько 1,5 мільйона барелів бензину. Обидві країни перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.
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