Венесуела - країна на півночі Південної Америки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венесуела".

Венесуела, повна назва - Боліварська Республіка Венесуела, є федеративною республікою. Столиця - місто Каракас. Площа Венесуели перевищує 900 тисяч квадратних кілометрів. За оцінками, чисельність населення складає близько 30 мільйонів осіб. Венесуела вважається країною з найбільшими у світі покладами нафти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.