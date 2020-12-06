 Опозиція Венесуела вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Опозиція Венесуела вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.

Вибори в Венесуелі

Виборча дільниця в Венесуелі на парламентських виборах (фото з архіву)

Провідні опозиційні партії Венесуели вперше за три роки мають намір взяти участь у виборах. Альянс опозиційних партій "Круглий стіл демократичної єдності" (MUD) оголосив у вівторок, 31 серпня, про намір брати участь в муніципальних і регіональних виборах, призначених на 21 листопада.

"Ми ухвалили це рішення після складного процесу внутрішніх обговорень, в якому брали участь місцеві, регіональні та національні лідери", - заявили партії, що у своїй більшості є союзниками лідера опозиції Хуана Гуайдо, йдеться в заяві альянсу, який цитує інформагенція dpa.

Раніше опозиція бойкотувала президентські вибори 2018 року і парламентські вибори в грудні 2020-го, пояснюючи свою відмову масовими фальсифікаціями. Однак цього разу в MUD зазначили, що і тепер вони не очікують чесних виборів. "Але голосування - це відповідний привід для того, щоб зміцнити позиції громадян і підштовхнути (владу Венесуели. - Ред.) до вишення важкої кризи в країні - вільним проведенням президентських і парламентських виборів", - вказано в заяві альянсу опозиційних сил.

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У Венесуелі вже кілька років триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Попри тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці, Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

Як повідомлялося, нещодавно опозиція та уряд погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених США, ЄС та низкою інших західних країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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