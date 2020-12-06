Опозиція Венесуела вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Провідні опозиційні партії Венесуели вперше за три роки мають намір взяти участь у виборах. Альянс опозиційних партій "Круглий стіл демократичної єдності" (MUD) оголосив у вівторок, 31 серпня, про намір брати участь в муніципальних і регіональних виборах, призначених на 21 листопада.

"Ми ухвалили це рішення після складного процесу внутрішніх обговорень, в якому брали участь місцеві, регіональні та національні лідери", - заявили партії, що у своїй більшості є союзниками лідера опозиції Хуана Гуайдо, йдеться в заяві альянсу, який цитує інформагенція dpa.

Раніше опозиція бойкотувала президентські вибори 2018 року і парламентські вибори в грудні 2020-го, пояснюючи свою відмову масовими фальсифікаціями. Однак цього разу в MUD зазначили, що і тепер вони не очікують чесних виборів. "Але голосування - це відповідний привід для того, щоб зміцнити позиції громадян і підштовхнути (владу Венесуели. - Ред.) до вишення важкої кризи в країні - вільним проведенням президентських і парламентських виборів", - вказано в заяві альянсу опозиційних сил.

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У Венесуелі вже кілька років триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо. В січні 2019 року Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали його в цьому статусі. Попри тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці, Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку з боку військових, а також Росії та Китаю.

Як повідомлялося, нещодавно опозиція та уряд погодилися розпочати діалог з метою послаблення санкцій, запроваджених США, ЄС та низкою інших західних країн.