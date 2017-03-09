Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі

Для Габріеля Хіменеса залишатися у Венесуелі було занадто небезпечно. Вже два роки він живе у США і звідси продовжує боротися за свою персональну криптовалютну революцію. Новий проєкт, над яким він зараз працює, називається Reserve. За допомогою цього додатку можна, окрім іншого, обійтися без використання венесуельської валюти болівара із його постійною інфляцією. З березня цей додаток доступний для використання у Венесуелі. "У політиків немає рішення для нашої країни", - розповідає 31-річний Хіменес у розмові з DW.

Його історія сповнена надій та зради. Коли три з половиною роки тому в соціалістичному уряді звернулися до нього із завданням розробити для Венесуели власну криптовалюту, молодий підприємець побачив можливість, відплатити владі. Тоді Хіменес, як і тисячі його співвітчизників, виходив на вулиці проти автократичного лідера держави Ніколаса Мадуро. Економіка багатої на нафту країни вже тоді роками перебувала у стагнації.

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Найперша державна криптовалюта світу

Електронна валюта на кшталт біткоїна (Bitcoin) була для нього синонімом свободи: жодного централізованого контролю, повна прозорість. Повна протилежність тому, чого шукав уряд. Для останнього було важливо передусім знайти шлях обходу посилених президентом США Дональдом Трампом американських санкцій.

Логотип венесуельської криптовалюти петро поруч із портретами Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро

Тому у Хіменеса не вийшло побороти державу. Петро (Petro) - перша у світі державна криптовалюта - у підсумку виявилася чим завгодно, але не революційним проєктом. На відміну від того, що запропонував Хіменес, вартість петро не визначалася вільно, а натомість забезпечувалася нафтовими запасами родовища у дельті річки Оріноко. Також засадничий документ, так звану "білу книгу", на вимогу уряду підприємець був змушений переписати.

На телевізійних кадрах можна побачити Хіменеса у день запуску нової криптовалюти. Високий венесуелець стоїть у костюмі на великій сцені поруч із чільними політиками і потискає руки. "Я був наївним, і мене до сьогодні бентежить те, що петро став політичним знаряддям в руках уряду", - каже він. Зрештою розробник втік до США - до того, як його встигли затримати, каже Хіменес.

Гіперінфляція спалює накопичення венесуельців

Серед програмістів ім'я Хіменеса викликає суперечки. Альянс із Мадуро зробив його для багатьох таким, що не заслуговує на довіру. Але є дещо, що об'єднує його з іншими представниками цієї сфери. Він хоче перехитрити гіперінфляцію, темпи якої у Венесуелі є надзвичайними. Так, на початку березня уряд у Каракасі почав друкувати купюру у один мільйон боліварів, але його реальна вартість є меншою за половину долара.

Один із творців петро Габріель Хіменес, що тепер мешкає в США

Роками інфляція з'їдає накопичення венесуельців. Те, що було зароблено сьогодні, завтра може знецінитися. У 2020 році інфляція, згідно з попередніми оцінками, становила незбагненні 6500 відсотків. Для порівняння, ЄС намагається досягти рівня зростання цін у два відсотки на рік.

Через це більшість венесуельців обмінюють свої накопичення на долари. Згідно з оцінками венесуельського аналітичного центру Ecoanalítitca, 66 відсотків усіх транзакцій вже відбуваються у американській валюті. Але криптовалюти тут, подібно до інших країн з високою інфляцією, як, наприклад, Зімбабве, також знаходяться в активному обігу. Це демонструє оцінка активності на платформі LocalBitcoins. Так, з кінця 2019 року обсяги операцій на цій платформі з використанням венесуельського болівара стрімко зросли.

За покупками із біткоїном і ефіром

Нью-Йоркський аналітичний центр Chainanlysis, що досліджує тему технології блокчейн, виходить з того, що Венесуела є однією з найактивніших країн світу у питанні криптовалют. Оскільки більшість з них не управляється цетралізовано, статистично оцінити це вкрай важко. Втім Венесуела, вслід за США та Росією, є третьої країною світу за обсягами прямих розрахунків електронними валютами безпосередньо між покупцем і продавцем.

У великих містах на кшталт Каракаса, Маракайбо чи Валенсії подекуди навіть можливо заплатити криптовалютою вуличному торгівцю, розповідає журналіст Хосе Мальдонадо. Також у дедалі більшій кількості крамниць починають приймати подібні платежі. "Меблі, одяг, продукти - фактично можна купити за допомогою криптовалют майже все", - каже він.

Мальдонадо пише з Венесуели для Cointelegraph, міжнародного порталу новин на тему блокчейну. "Криптовалюти тут, у нас, широко представлені - передусім, біткоїн, ефір (Ether), даш (Dash) та еос (Eos)", - відповідає він на запит DW. Торговельна платформа для криптовалют Binance зараз настільки ж добре відома населенню, як і один з найстарших банків країни Banco de Venezuela.

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Криптоіграшка для середнього класу, біженців та уряду

Але це залишається передусім засобом середнього класу та багатих, які можуть платити криптовалютою чи робити за її допомогою накопичення. Інтернет у багатьох частинах країни і подекуди навіть у великих містах може бути дуже нестабільним. "Використання криптовалют для більшості й надалі залишається ілюзією", - каже Мальдонадо.

Але для багатьох венесуельців, які зараз змушені жити за кордоном, криптовалюти є можливістю, вигідно та швидко пересилати гроші своїм родичам. З майже 30 мільйонів венесуельців п'ять мільйонів втекли від соціалістичного уряду за кордон.

Розрахунок петро за допомогою смартфону у одному з магазинів Каракаса

Петро продовжує боротися за довіру

Створена за участі Хіменеса національна криптовалюта петро й надалі використовується урядом як його інструмент. Так, влада роздає петро в рамках соціальних програм. Всередині 2020 року оператори заправних станцій повідомляли, що близько 15 відсотків розрахунків відбувалися саме у петро. І здається, що уряд хоче й далі працювати над покращенням сприйняття цієї криптовалюти. Наприкінці минулого року близько восьми мільйонів державних службовців отримали як різдвяний бонус половину петро - приблизно 30 доларів США. Той, хто хотів його отримати, був змушений зареєструватися на державному порталі. До того ж з кінця 2020 року сплачувати податки також можна за допомогою петро.

У яких масштабах функціонери режиму використовують петро, аби перекачувати гроші за кордон, досі неясно. Але уникнути цього звинувачення важко. Подібно до біткоїна та інших криптовалют, відправники і адресати переказів можуть легко залишатися анонімними.

Хіменесу зрозуміло одне - петро був помилкою. "Це змушує мене сьогодні важче працювати", - каже він. Єдиною перевагою проєкту він називає те, що інші криптовалюти здобули більше уваги та почали краще сприйматися населенням. Втім і досі лише його невелика частка має доступ до криптовалют. Однак здається, що ця невелика частина буде зростати та виборювати свою фінансову свободу крок за кроком. Ризики при цьому є очевидними, адже курси криптовалют є вкрай нестабільними. Але з огляду на перманентну інфляцію болівара ці ризики для багатьох є цілком прийнятними.