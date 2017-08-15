Коментар: Ніхто не платитиме біткоїнами за свою Tesla

Після того, як восени курс біткоїна почав стрімко зростати та встановлював один рекорд за іншим, криптоексперти та ентузіасти говорили, що це перегорнуло нову сторінку в історії електронних валют. Після років курсових коливань раптом ціна біткоїнів почала лише зростати. У жовтні компанія PayPal анонсувала включення біткоїна до переліку платіжних засобів, які вона прийматиме. Багато хто зробив після цього висновок, що біткоїну нарешті вдалося отримати довгострокову стабільність та інституційну підтримку, якої йому бракувало, аби стати широко розповсюдженою валютою.

Але що означає той факт, що на цьому тлі рішення Tesla придбати біткоїни змусило курс цієї криптовалюти підскочити на 15 відсотків? Американський виробник електроавтомобілів на чолі з одним з найбагатших людей планети Ілоном Маском на початку минулого тижня оголосив, що вкладе у біткоїн 1,5 мільярда доларів, що дорівнює десятьом відсоткам від валютних резервів Tesla. Крім того, Маск пообіцяв, що у майбутньому прийматиме платежі у криптовалюті.

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Важкий шлях до "нормальної" валюти

Рішення Tesla - це досі найбільше придбання біткоїнів одним підприємством. Зрозуміло, що криптофанати пов'язують із цим величезні надії. Але цей крок лише підкреслює той важкий шлях, який треба подолати біткоїну, якщо ця валюта все ж спробує перетворитися з ризикованого інвестиційного інструменту на нудну валюту, як на це багато хто розраховує.

Економічна редакторка DW Крісті Пледстон

Інтерес Маска до криптовалют не є таємницею. Він часто пише про біткоїн та інші електронні валюти у Twitter, і його полюбляють у криптотусовці. Але важливішим питанням є те, з якого дива компанія Tesla вирішила інвестувати більше мільярда доларів у біткоїни, в той час як у багатьох інших сферах робота цього підприємства залишає бажати кращого. Виробництво авто Tesla все ще не задовольняє попит, і клієнти місяцями чекають на свої замовлення. Також нічого не робиться, аби зробити щось із скаргами робітників на низькі зарплати та погані умови праці. Чому б не використати щось із цих 1,5 мільярда, аби виправити ці проблеми?

Причиною цьому може бути те, що для Tesla у вкладанні грошей в біткоїни набагато менше йдеться про привабливі інвестиції і набагато більше - про посилення ядра власного бренду.

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Ілон Маск укріплює свою репутацію

Tesla і Маск мають імідж піонерів технічного прогресу. І їхній останній крок є вправним способом переконати у придбанні Tesla тих, хто вже до цього схилявся. Адже фанати біткоїна знову отримали свої п'ять хвилин слави. І, можливо, Маск мав відчуття, що саме зараз склався ідеальний момент, аби з їхньої симпатії до себе спробувати отримати додатковий капітал. Те, що Tesla почне приймати платежі у біткоїнах, ще більше підтримає імідж компанії, що орієнтується на майбутнє, та зробить щонайменше деяких самопроголошених візіонерів більш ніж щасливими заплатити за авто майбутнього валютою майбутнього.

Втім це є і інвестиційним проєктом: Маск чудово розуміє, що ринок криптовалют є чутливим. Він знав, що курс біткоїна вірогідно стрімко підскочить, коли Tesla оголосить, що за автомобілі цієї компанії можна буде розплачуватись біткоїнами. Тепер його підприємство вкладає 1,5 мільярда у цю криптовалюту, а стрибок курсу на 15 відсотків, який стався після цього, означає, що Tesla одразу заробила на цьому проєкті чверть мільярда доларів.

Відчуття дефляції

Як би привабливо не виглядав цей стрибок вартості біткоїна, ми вже зараз бачимо ту волатильність його курсу, яка не віщує нічого доброго для цієї криптовалюти як до майбутнього платіжного засобу.

Ціна, що постійна зростає, хоч і робить біткоїн привабливим інвестиційним інструментом, ускладнює його перспективи стати широко розповсюдженою валютою. Через загрозу дефляції. У повідомленні інформаційного агентства Reuters один із криптовалютних ентузіастів розповідає про свій розпач від рішення придбати Tesla за біткоїни у 2016 році. Тоді за допомогою спеціального сервісу-посередника він витратив на своє нове авто біткоїни, що на той момент коштували 130 тисяч доларів. Сьогодні така ж кількість витраченої ним криптовалюти мала б вартість більшу за 14 мільйонів доларів. Оригінальна можливість розплатитися біткоїнами стала для нього, як визнав сам покупець електромобіля, лише слабкою втіхою на тлі втрачених мільйонів.

Досі не найзручніша валюта

Якби я була чарівницею і зробила так, аби весь світ раптом почав використовувати біткоїн як звичайну валюту, нам одразу довелося б мати справу з масивною дефляцією. Адже люди почали б накопичувати біткоїни замість того, аби їх витрачати, що призвело б до падіння цін. Зараз це занадто добрий інвестиційний інструмент, аби стати зручною валютою. Іронічно, що нещодавнє рішення Tesla лише посилило цю проблему. Щонайменше, короткостроково.

Дозвіл Tesla розплачуватися біткоїнами посилить довіру до криптовалют. Інші підприємства тепер підуть цим самим шляхом. Навіть якщо вони не будуть інвестувати у біткоїн, вони почнуть їх приймати як платіжний засіб з остраху, що інакше можуть зашкодити обороту підприємства.

А оскільки дедалі більше інституцій теж сідатимуть на цей потяг, ми можемо виходити з того, що вартість біткоїна й надалі зростатиме. Кожен буде впевнений у тому, що криптовалюту витрачають інші. А оскільки так гадатимуть усі, то ніхто біткоїнами не розплачуватиметься.