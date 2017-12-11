Вартість біткоїна перевищила 40 тисяч доларів

Ціна біткоїна у четвер, 7 січня, перевищила позначку в 40 тисяч доларів США і сягнула позначки у 40380 доларів, повідомляє агенція AFP. Таким чином, лише за останні п'ять днів найпопулярніша у світі криптовалюта подорожчала на 10 тисяч доларів - поріг в 30 тисяч доларів вона перестрибнула 2 січня.

Після своєї появи в лютому 2009 року біткоїн пережив стрімкий злет курсу, адже спочатку ця цифровалюта коштувала всього кілька центів. У перші роки свого існування ці віртуальні гроші практично не привертали до себе уваги громадськості. Лише 2013 року курс біткоїна уперше подолав позначку в 1000 доларів.

На початку 2020 року вартість цієї криптовалюти становила близько восьми тисяч доларів. У березні, під час першої хвилі пандемії COVID-19, вона опустилася до позначки менше чотирьох тисяч доларів, але одразу ж почала знову повільно зростати.

Стрімке зростання курсу біткоїна намітилося восени після того, як у жовтні платіжна система Paypal оголосила, що з 2021 року надасть своїм клієнтам можливість розраховуватися цифровими грошима, у тому числі й біткоїнами. Натепер на біткоїн припадає понад 70 відсотків ринку криптовалют.