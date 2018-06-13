 Вартість біткоїна вперше перетнула позначку в 25 тисяч доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

Вартість біткоїна вперше перетнула позначку в 25 тисяч доларів США

На торговельному майданчику Bitstamp вартість найвідомішої криптовалюти перевищила позначку в 25 тисяч доларів США.

Біткоїн

Зростання вартості найвідомішої криптовалюти світу - біткоїна - триває і надалі. У суботу, 26 грудня, на торговельному майданчику Bitstamp, що спеціалізується на торгівлі криптовалютами, вартість біткоїна перевищила позначку в 25 тисяч доларів США, повідомляє інформагенція dpa.

Утім, курс цієї цифрової валюти на іншим майданчиках може відрізнятися, оскільки немає централізованої системи електронних торгів біткоїном.

Стрімке зростання з осені

Цьогоріч курс біткоїна зазнав значних коливань. На початку року вартість цієї криптовалюти становила близько восьми тисяч доларів, згодом у березні, під час першої хвилі пандемії коронавірусної хвороби, вона опустилася до позначки менше чотирьох тисяч доларів. Згодом розпочалося поступове зростання курсу цієї криптовалюти, що значно прискорилося восени. Лише з середини жовтня курс біткоїна зріс більш ніж удвічі.

У листопаді його курс уперше за три роки перевищив позначку в 18 тисяч доларів, а вже 16 грудня - вперше в історії перетнув поріг у 20 тисяч зелених.

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Як зазначають аналітики, причин такого різкого зростання декілька, утім, визначальним фактором стало те, що дедалі більше професійних інвесторів розглядають цю криптовалюту як об'єкт інвестицій. Також значний вплив на зростання курсу біткоїна мало і рішення системи електронних платежів PayPal, невдовзі уможливити своїм клієнтам розрахунки за допомогою криптовалют, у тому числі й біткоїна.

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Натепер на біткоїн припадає понад 70 відсотків ринку криптовалют.

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