 Ціна біткоіна у пандемію б′є рекорди. Які шанси для інвесторів? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2020

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Економіка

Ціна біткоіна у пандемію б'є рекорди. Які шанси для інвесторів?

Вартість біткоіна вперше перевищила позначку у 23 тисячі доларів США. Чому шанувальники цієї криптовалюти віщують їй приголомшливе зростання та як це пов'язано з пандемією COVID-19?

Курс біткоіна знову переживає стрімкий злет

У середині грудня 2020 року біржовий курс криптовалюти біткоін торгується на рекордних рівнях. Інвестори всюди у світі роблять ставку на цю криптовалюту, щоб застрахуватися від інфляції, оскільки центробанки без упину друкують гроші, щоб допомогти економіці вийти з найглибшої рецесії з часів Другої світової війни.

Вже у четвер, 17 грудня, вартість найвідомішої криптовалюти перевищила позначку у 23 тисячі доларів США. Через 12 років після своєї появи біткоіни популярніші, ніж будь-коли дотепер. Однак ці віртуальні гроші й досі не стали загальноприйнятим платіжним засобом, донині намагаючись утвердитися як надійна і стабільна валюта.

Злети й падіння біткоіна

Нинішній стрімкий злет біткоіна нагадує чимось різке зростання його курсу 2017 року, коли вартість цифрової монети менш ніж за рік зросла удвічі - до 19 511 доларів. Це змусило великих інвесторів звернути увагу на цю криптовалюту. Але їхня ейфорія швидко минула: в наступному році вартість біткоіна впала на 70 відсотків, що розорило багатьох дрібних інвесторів.

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Коротка історія біткоіна просто рясніє такими злетами й падіннями. У 2011 році курс цієї цифровалюти за кілька місяців виріс на 11 000 відсотків до 35 доларів, а в наступні місяці впав майже до тієї позначки, що передувала різкому злету. Два роки по тому, у 2013 році, вартість біткоіна зросла до 250 доларів, а потім впала більш ніж на 80 відсотків. Пізніше в тому ж році він подолав позначку в 1000 доларів, а через рік, в 2015-му, знову торгувався в районі 150 доларів.

Криптовалюта біткоїн

Історія біткоіна сповнена злетів і падінь

Чому біткоін може й далі зростати?

Фанати криптовалюти кажуть, що цього разу все може бути по-іншому. Раніше за різкою зміною курсу біткоіна стояли дрібні інвестори, які спекулювали на цій криптовалюті. А тепер наявні інші чинники - поширеність цифрових монет зростає, вони привертають дедалі більше уваги з боку найбільших у світі фінансових установ, як-от Fidelity Investments і J. P. Morgan. Проведене Fidelity опитування 800 великих інституційних інвесторів у США та Європі показало, що більше чверті з них мають біткоін у своїх активах.

Сама Fidelity, що керує активами на 3,3 трильйона доларів, оголосила в серпні, що запускає власний біткоін-фонд. Ще однією ознакою визнання провідними фінансовими гравцями цієї цифрової валюти є нововведення платіжної компанії PayPal. У жовтні вона дозволила клієнтам купувати та продавати біткоіни та інші криптовалюти з використанням акаунтів у своїй системі. Відтоді ціна біткоіна зросла майже на 70 відсотків.

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Біткоінова лихоманка призвела до запаморочливих прогнозів, згідно з якими до кінця наступного року вартість однієї цифрової монети може становити від 25 000 до 300 тисяч доларів. Аналітики обґрунтовують цей прогноз тим, що попит іноді перевищує майбутню пропозицію. Адже пропозиція може знизитися після так званого "галвінгу " - скорочення удвічі винагороди за "майнінг" цих цифрових монет, що зменшить і кількість біткоінів на ринку.

Наскільки безпечно інвестувати у криптовалюту?

Першого випробування оптимістичні прогнози зазнали 26 листопада: біткоін уже був близький до нового рекорду, але за день його курс впав майже на 3000 доларів. Інвестори пояснили зниження вартості чутками про нові правила щодо криптовалюти. Раніше у березні біткоін за день впав на 40 відсотків у зв'язку з пандемією COVID-19. Цифрові валюти й досі значною мірою не регулюються. Для шанувальників біткоіна в цьому полягає їхня головна перевага, але багато хто вбачає в цьому слабкість цифрових монет. Біткоін залишається вразливим для хакерських атак і є популярним засобом для відмивання грошей.

Інвестувати в золото чи в біткоін?

Біткоін часто порівнюють із золотом - класичним активом-притулком, що дозволяє убезпечити свої накопичення на випадок кризи. На відміну від цифрових грошей, дорогоцінний метал, який подолав у серпні позначку у 2000 доларів за унцію через побоювання, пов'язані з пандемією, тепер падає в ціні.

Багато експертів вважають зниження вартості золота ознакою того, що попит на цей класичний актив знижується. Зрештою, вже з'явилися вакцини від коронавірусу, і це означає, що вже в найближчому майбутньому пандемія може закінчитися. У такій ситуації рекордне зростання біткоіна означає, що криптовалюта використовується не тільки як захист від інфляції, але, як і раніше, зазнає значного спекулятивного впливу.

  • 10 Euro-Collage von Künstler Michael Erbach

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Оновлений євро

    Після 5 євро Європейський центральний банк увів в обіг нові банкноти номіналом 10 євро. Щоправда, група європейських митців вважає новий дизайн надто нудним. Вони представили власні ідеї офіційної єдиної валюти 18 держав. Цей колаж з банкнот, які вийшли з обігу, приміром, створив німецький музикант Міхаель Ербах.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Thomas Haubold

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Назад до витоків

    Більшість митців живе в Німеччині, але багато з них народилися в інших країнах ЄС. Свій дизайн вони представили на ресурсі neuro-illuminated.eu. Чому те, що люди використовують щоденно, має бути нудним та абстрактним? Тепер на перший план виходить естетична свідомість та барви. Версія Томаса Гаубольда зосереджується на сільськогосподарських коренях Європи.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Thomas Haubold

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Смілива заява

    Фредерік Юрк з Гамбурга поєднує у своїй роботі віддалені одне від одного місця Європи - Фінляндію та Канарські острови. Він узяв елементи обох прапорів для нового оформлення купюри. Фредеріку Юрку було важливо розробити банкноту в яскравих та строкатих барвах, які можна розпізнати навіть здалеку. Місію здійснено!

  • The picture shows blue euro flag with gold stars and a woven flag on a 10 euro bill. The artist is Torsten Wolber.

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Клаптикова Європа

    Торстен Вольбер з Кельна презентує свою версію банкноти у 10 євро: Європейський Союз як "клаптикова сім'я". Його бачення Європи є "не образом кінцевого стану, а пошуком як таким, що врешті-решт сформує Європу". З 1 січня 2015 року Литва стане 19-ю державою єврозони.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Peter Pichler

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Родом з похмурих часів

    Рисувальник, художник та графічний дизайнер Петер Піхлер зобразив на своїй версії банкноти у 10 євро австрійську ромську письменницю Чейю Стойко (1933-2013). Вона пережила Голокост. На зворотному боці банкноти - голуб. На думку Піхлера, разом зображення означають свободу, різноманіття та повагу.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Lorna Egan

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Під одним небом

    Уроджену ірландку Лорну Еґан на створення ескізу банкноти надихнули діти. Вони уособлюють надію. На те, що майбутні покоління будуть більш успішними в побудові єдності, каже Еґан. Небо символізує свободу, а також те, що всі європейці поділяють між собою.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Antje Herzog

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Жанна д'Арк вказує дорогу

    Антьє Герцог хотіла зобразити на банкноті 13, на її думку, найбільш значущих осіб та символів Європи. У тому числі – зі сфер мистецтва, літератури, філософії, науки, архітектури, політики, флори та фауни. Жанна д'Арк на лицевій стороні представляє жінок. Інші елементи зображені на зворотній.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Grazyna Ostrowska-Henschel

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Розмаїття - це ключ

    "Наша сила - в розмаїтті мов та культур", - говорить народжена в Польщі мисткиня Ґражина Островска-Геншель. "В цьому сила Європи і основа толерантності", - упевнена вона. На ескізі слово "десять" написано різними європейськими мовами.

  • New Euro Design 10 Euro Schein Carsten Tiemessen

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    "Культура хліба та вина"

    Що, крім грошей, є важливішим за їжу? Карстен Тімесен каже, хліб та вино "є простою стравою". Крім того, вони "посприяли формуванню культури, яка розвивається вже протягом тривалого часу".

  • New Euro Design 10 Euro Schein Chris Campe

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Лівий вплив

    Поставити соціаліста Карла Маркса в центр ескізу банкноти у 10 євро художника Кріса Кампе надихнула пісня про капіталізм Фанні ван Даннена. Кампе задався питанням, чи не міг би Маркс бути зображеним на банкноті з сьогодення, коли він прикрашав купюру в 100 марок Німецької Демократичної Республіки.

  • EZB 10-Euro-Banknote Yves Mersch 13.01.2014

    Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші

    Єдина справжня банкнота у 10 євро

    Уявні гроші – слабка втіха, якщо потрібно щось купити. Справжню банкноту номіналом 10 євро в кінці січня представив член правління Європейського центробанку Ів Мерш. Купюра дуже схожа на попередню банкноту, лише цифри розташовані дещо інакше.

    Автор: Шай Майнеке, Юрій Шейко


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