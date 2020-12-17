Ціна біткоіна у пандемію б'є рекорди. Які шанси для інвесторів?

У середині грудня 2020 року біржовий курс криптовалюти біткоін торгується на рекордних рівнях. Інвестори всюди у світі роблять ставку на цю криптовалюту, щоб застрахуватися від інфляції, оскільки центробанки без упину друкують гроші, щоб допомогти економіці вийти з найглибшої рецесії з часів Другої світової війни.

Вже у четвер, 17 грудня, вартість найвідомішої криптовалюти перевищила позначку у 23 тисячі доларів США. Через 12 років після своєї появи біткоіни популярніші, ніж будь-коли дотепер. Однак ці віртуальні гроші й досі не стали загальноприйнятим платіжним засобом, донині намагаючись утвердитися як надійна і стабільна валюта.

Злети й падіння біткоіна

Нинішній стрімкий злет біткоіна нагадує чимось різке зростання його курсу 2017 року, коли вартість цифрової монети менш ніж за рік зросла удвічі - до 19 511 доларів. Це змусило великих інвесторів звернути увагу на цю криптовалюту. Але їхня ейфорія швидко минула: в наступному році вартість біткоіна впала на 70 відсотків, що розорило багатьох дрібних інвесторів.

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Коротка історія біткоіна просто рясніє такими злетами й падіннями. У 2011 році курс цієї цифровалюти за кілька місяців виріс на 11 000 відсотків до 35 доларів, а в наступні місяці впав майже до тієї позначки, що передувала різкому злету. Два роки по тому, у 2013 році, вартість біткоіна зросла до 250 доларів, а потім впала більш ніж на 80 відсотків. Пізніше в тому ж році він подолав позначку в 1000 доларів, а через рік, в 2015-му, знову торгувався в районі 150 доларів.

Історія біткоіна сповнена злетів і падінь

Чому біткоін може й далі зростати?

Фанати криптовалюти кажуть, що цього разу все може бути по-іншому. Раніше за різкою зміною курсу біткоіна стояли дрібні інвестори, які спекулювали на цій криптовалюті. А тепер наявні інші чинники - поширеність цифрових монет зростає, вони привертають дедалі більше уваги з боку найбільших у світі фінансових установ, як-от Fidelity Investments і J. P. Morgan. Проведене Fidelity опитування 800 великих інституційних інвесторів у США та Європі показало, що більше чверті з них мають біткоін у своїх активах.

Сама Fidelity, що керує активами на 3,3 трильйона доларів, оголосила в серпні, що запускає власний біткоін-фонд. Ще однією ознакою визнання провідними фінансовими гравцями цієї цифрової валюти є нововведення платіжної компанії PayPal. У жовтні вона дозволила клієнтам купувати та продавати біткоіни та інші криптовалюти з використанням акаунтів у своїй системі. Відтоді ціна біткоіна зросла майже на 70 відсотків.

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Біткоінова лихоманка призвела до запаморочливих прогнозів, згідно з якими до кінця наступного року вартість однієї цифрової монети може становити від 25 000 до 300 тисяч доларів. Аналітики обґрунтовують цей прогноз тим, що попит іноді перевищує майбутню пропозицію. Адже пропозиція може знизитися після так званого "галвінгу " - скорочення удвічі винагороди за "майнінг" цих цифрових монет, що зменшить і кількість біткоінів на ринку.

Наскільки безпечно інвестувати у криптовалюту?

Першого випробування оптимістичні прогнози зазнали 26 листопада: біткоін уже був близький до нового рекорду, але за день його курс впав майже на 3000 доларів. Інвестори пояснили зниження вартості чутками про нові правила щодо криптовалюти. Раніше у березні біткоін за день впав на 40 відсотків у зв'язку з пандемією COVID-19. Цифрові валюти й досі значною мірою не регулюються. Для шанувальників біткоіна в цьому полягає їхня головна перевага, але багато хто вбачає в цьому слабкість цифрових монет. Біткоін залишається вразливим для хакерських атак і є популярним засобом для відмивання грошей.

Інвестувати в золото чи в біткоін?

Біткоін часто порівнюють із золотом - класичним активом-притулком, що дозволяє убезпечити свої накопичення на випадок кризи. На відміну від цифрових грошей, дорогоцінний метал, який подолав у серпні позначку у 2000 доларів за унцію через побоювання, пов'язані з пандемією, тепер падає в ціні.

Багато експертів вважають зниження вартості золота ознакою того, що попит на цей класичний актив знижується. Зрештою, вже з'явилися вакцини від коронавірусу, і це означає, що вже в найближчому майбутньому пандемія може закінчитися. У такій ситуації рекордне зростання біткоіна означає, що криптовалюта використовується не тільки як захист від інфляції, але, як і раніше, зазнає значного спекулятивного впливу.