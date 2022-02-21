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Біткоїн (Bitcoin)

Біткоїн (Bitcoin) - назва електронної валюти. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біткоїн".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біткоїн". Концепція електронної валюти була опублікована 2008 року під псевдонімом Сатоші Накамото. Достеменно не відомо, хто саме стоїть за цим псевдонімом - конкретна особа чи група осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
В Україні легалізували віртуальні активи

В Україні легалізували віртуальні активи 17.02.2022

Парламентарі підтримали легалізацію криптовалюти в Україні та віднесли віртуальні активи до сфери компетенції Нацбанку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Сім інноваційних ідей для захисту клімату (08.11.2021) 08.11.2021

Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.

Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю?

Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю? 18.08.2021

В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні (е-гривні) - нею планують здійснювати виплату субсидій, зарплат службовцям та соцдопомоги. Експерти з кібербезпеки мають і застереження.
Єврокомісія оприлюднила пакет заходів для боротьби з відмиванням коштів у ЄС

Єврокомісія оприлюднила пакет заходів для боротьби з відмиванням коштів у ЄС 20.07.2021

Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в ЄС. У Брюсселі пропонують жорсткіше контролювати готівкові розрахунки і обіг криптовалют.
Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021)

Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021) 13.07.2021

У Сальвадорі, який першим у світі визнав біткоїн офіційною валютою, планують зробити "майнінг" криптовалюти 100-відсотково зеленим. Для цього президент країни пропонує скористатися вулканом.
Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео) 21.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з’явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021)

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021) 18.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з'явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Чи є криптовалюти альтернативою традиційним грошам?

Чи є криптовалюти альтернативою традиційним грошам? 05.06.2021

Біткоїн уже почав був здаватися багатьом кращим способом тримати заощадження, ніж традиційні валюти та навіть золото. Аж поки криптовалюта не обвалилася на 44 відсотки. DW пояснює різницю між різними видами валют.
Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни 13.05.2021

Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск оголосив, що його компанія призупиняє продаж електромобілів за біткоїни, аби не шкодити довкіллю. На тлі цієї заяви курс біткоїна знизився.

Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі

Petro проти Bitcoin: маленька криптовалютна революція у Венесуелі 15.04.2021

Національна валюта Венесуели роками перебуває у вільному падінні. У боротьбі з гіперінфляцією програмісти і соціалістичний уряд роблять ставку на криптовалюти.
На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу

На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу 14.04.2021

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна платформа Coinbase демонструє дедалі більшу виручку. Тепер криптовалютна біржа сама вийшла на біржу, що може ознаменувати революцію на ринку.
Криптовалюта українських посадовців: новий спосіб легалізації доходів?

Криптовалюта українських посадовців: новий спосіб легалізації доходів? 14.04.2021

У деклараціях за 2020 рік криптовалюту задекларували 652 українських посадовців. Чим вона так вабить та чи є у держави механізми фінансового контролю віртуальних валют? Про це - у матеріалі DW.
Як функціонує криптовалюта біткоїн і що це таке (фото)

Як функціонує криптовалюта біткоїн і що це таке (фото) 09.03.2021

Після сильного падіння курс провідної світової криптовалюти знову зростає і чи не щотижня встановлює нові рекорди. А як взагалі працює біткоїн? Пояснення - у фотогалереї DW.
Що таке біткоїн та як він функціонує

Що таке біткоїн та як він функціонує 09.03.2021

Після сильного падіння курс провідної світової криптовалюти знову зростає і чи не щотижня встановлює нові рекорди. А як взагалі працює біткоїн? Пояснення - у фотогалереї DW.
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