Біткоїн (Bitcoin) - назва електронної валюти. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біткоїн".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біткоїн". Концепція електронної валюти була опублікована 2008 року під псевдонімом Сатоші Накамото. Достеменно не відомо, хто саме стоїть за цим псевдонімом - конкретна особа чи група осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.