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ЕкономікаСвіт

Курс біткоїна вперше перевищив 100 тисяч доларів

Сергій Ромашенко
5 грудня 2024 р.

Зліт ціни криптовалюти пов'язують з наміром Трампа призначити головою біржового наглядового відомства прихильника криптовалюти Аткінса.

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Біткойн
Біткоїн коштує вже дорожче 100 тисяч доларівФото: Mustafa Ciftci/Anadolu/picture alliance

Курс біткоїна (BTC) вранці в четвер, 5 грудня, вперше в історії перевищив 100 тисяч доларів.

За даними CoinMarketCap, ціна першої та найвідомішої криптовалюти в світі оновила історичний максимум, вийшовши на рівень 104 тисячі доларів.

Абсолютний рекорд було зафіксовано на криптобіржах Coinbase і Binance. Пізніше BTC став торгуватися близько $102,1 тисячі, за добу він подорожчав на 5,7 відсотка.

Загальна капіталізація ринку криптовалют зросла за добу на 1,4 відсотка, до 3,82 трильйона доларів. Загальний обсяг торгів цифровими монетами перевищив 480 мільярдів доларів.

Трамп просуває прихильника криптовалюти на ключову посаду

Рекордний зліт біткоїна збігся в часі зі звісткою про те, що обраний президент США Дональд Трамп має намір призначити прихильника криптовалюти Пола Аткінса главою Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

У день виборів у США на початку листопада один біткоїн коштував менше 70 тисяч доларів США. Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада курс значно зріс, але останнім часом він залишався нижче за позначку в 100 тисяч доларів. Майбутній глава Білого дому під час передвиборної кампанії заявляв, що має намір послабити регулювання криптовалюти та зробити США світовим центром для "крипти і біткоїна".

Тим самим Трамп дистанціюється від політики нинішньої адміністрації президента Джо Байдена, яка підтримує регулювання криптовалют. Ці валюти дають змогу здійснювати цифрові платежі без контролю з боку банків.

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