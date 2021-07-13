Єврокомісія оприлюднила пакет заходів для боротьби з відмиванням коштів у ЄС

Єврокомісія представила у вівторок, 20 липня, масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі. У Брюсселі пропонують запровадити верхню межу в 10 тисяч євро для розрахунків готівкою, створити нове відомство для боротьби з відмиванням грошей і ретельніше контролювати обіг криптовалют. Пропозиції Єврокомісії мають розглянути профільні міністри країн ЄС і Європарламент.

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Готівкові розрахунки - тільки до 10 тисяч євро

Єврокомісія пропонує, щоб у майбутньому в державах ЄС можна було оплачувати готівкою тільки рахунки до 10 тисяч євро. Винятки пропонують робити для розрахунків між приватними особами та особами, які не мають банківських рахунків. Таким чином, приміром, власники вживаних автомобілів зможуть продавати їх приватним особам за готівку. Усе, що коштуватиме більше 10 тисяч євро, пропонують купувати і продавати безготівково, щоб кожну таку транзакцію можна було відстежити, передає інформагенція dpa.

Дві третини країн-членів ЄС уже запровадили верхню межу для готівкових розрахунків. У Німеччині та Австрії такої межі немає.

Жорсткіший контроль за обігом криптовалют

Криптовалюти, зокрема біткоїн, пропонують контролювати ретельніше, щоб можна було відстежити будь-яку транзакцію. Єврокомісія також пропонує заборонити анонімні онлайн-біржі для торгівлі криптовалютами, так звані Wallets.

Alma - відомство для боротьби з відмиванням коштів

Єврокомісія пропонує заснувати нове відомство з питань боротьби з відмиванням грошей - Alma (Anti-Money Laundering Authority). Це відомство хочуть наділити повноваженнями контролювати фінансові установи, якщо існує підвищений ризик відмивання коштів або фінансування тероризму, а також доручити йому координацію зусиль національних профільних відомств країн-членів ЄС. Єврокомісія вважає, що в Alma необхідно створити 250 робочих місць. Відомство може почати роботу у 2024 році й запрацювати на повну потужність з 2026 року.

Банки Німеччини вітають пропозиції Єврокомісії для створення єдиних правил боротьби з відмиванням грошей у ЄС. Ініціатива Брюсселя може стати "початком нової ери", заявив генеральний директор Федеральної асоціації німецьких банків Андреас Краутшайд (Andreas Krautscheid).

За даними Європейської рахункової палати, обсяг підозрілих транзакцій у ЄС може становити сотні мільярдів євро.

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