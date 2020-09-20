Фірташ і Ко, або Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN

Документи Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) - спеціалізованого бюро міністерства фінансів США, - що потрапили одразу до кількох провідних видань у різних країнах, свідчать про те, що найбільші банки світу Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays та інші дозволяли своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати "брудні" гроші. Загальна сума транзакцій, здійснених з 1999 до 2017 року при цьому сягнула близько двох трильйонів доларів.

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Західні видання звертають увагу передусім на те, що банківські установи фактично порушували власні правила, продовжуючи співпрацювати з клієнтами навіть тоді, коли ставало відомо, що йдеться про осіб у санкційних списках чи про їхні гроші, отримані ймовірно злочинним шляхом.

В текстах, оприлюднених журналістами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), виринають імена й українських олігархів та політиків, зокрема Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського та Андрія Клюєва.

Причому, зазначається на сайті ICIJ, у випадку коштів, що надходили, наприклад, до банку JP Morgan, йдеться про гроші, які були отримані внаслідок "масованого пограбування" державного бюджету України.

Гроші Фірташа у банку Нью-Йорка

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung навіть присвятило окрему статтю одному з українців, згаданих у файлах FinCEN. В опублікованому у неділю, 20 вересня, тексті йдеться про Дмитра Фірташа та його співпрацю з одним з найстаріших американських банків Bank of New York Mellon (BNYM). Видання називає Фірташа "зразковим прикладом" українського олігарха "зі зв'язками в Кремлі" і стверджує, що BNYM був банком-кореспондентом для фінансової установи Фірташа "Надра Банку".

Дмитро Фірташ у приміщенні суду у Відні, 2017 рік

Файли FinCEN свідчать, що це дозволяло йому вільно переказувати великі суми у доларах США практично до його арешту у Відні у 2014 році. Süddeutsche Zeitung стверджує, що цьому не заважали ні розслідування ФБР проти Фірташа за звинуваченням у хабарництві та створенні кримінальної організації, ні підозри у зв'язках з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем, що на той час перебував у десятці найбільш розшукуваних ФБР осіб, ні задокументовані свідчення близькості до колишнього українського президента Віктора Януковича.

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Поштові скриньки на службі олігарха

У виданні пояснюють це тим, що усі перекази BNYM у таких випадках отримував від "Надра Банку", а не від конкретних осіб чи організацій. "А що його ("Надра Банку". - Ред.) клієнти робили зі своїми грошима, у BNYM чи то не особливо дивилися, чи то взагалі не хотіли знати", - пише Süddeutsche Zeitung.

Таким чином, мовляв, до 2014 року "Надра Банк" переказав через BNYM більшу частину з загальної суми у близько один мільярд доларів для Фірташа та низки сумнівних фірм-поштових скриньок. Один з документів, наприклад, свідчить те, як Фірташ використовував співпрацю "Надра Банк" з BNYM та іншими банками Нью-Йорка на користь власної групи компаній Group DF. У ньому йдеться про переказ 658 тисяч доларів як оплати за "консультативні послуги". "Що насправді ховалося за платежами, мабуть, ніхто вже не дізнається", - розмірковує Süddeutsche Zeitung. Загалом, стверджують у виданні, система подібних банків-кореспондентів стала однією з найголовніших платформ міжнародної економічної злочинності.

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Адвокат Фірташа уже заявив, що ні український бізнесмен, ні його представники не коментуватимуть конфіденційну інформацію, яка стосується повідомлень щодо можливих випадків відмивання грошей. Водночас захисник вкотре наголосив на твердженні свого клієнта про відсутність будь-якого партнерства чи інших ділових зв'язків з Семеном Могилевичем.

Не лише Фірташ

Загалом у розслідуваннях ICIJ щодо файлів FinCEN згадується не лише "Надра Банк". Так, на сайті журналістського консорціуму зазначається, що у 2017 році американський банк JPMorgan Chase повідомив FinCEN про багатомільйонні підозрілі транзакції компанії NoviRex Sales LLP, яка, як стверджують журналісти-розслідувачі, є пов'язаною з соратником Віктора Януковича Андрієм Клюєвим. І як зазначається, у випадку коштів, що надходили до JP Morgan, йдеться про гроші, які були отримані внаслідок "масованого пограбування" державного бюджету України.

У ICIJ стверджують, що німецький Deutsche Bank допомагав Ігорю Коломойському переказувати кошти на рахунки контрольованих ним підставних фірм

Інші файли FinCEN свідчать, як німецький Deutsche Bank допомагав у переказі грошей для компаній, пов'язаних із іншим українським олігархом Ігорем Коломойським. Опубліковані документи, зазначають у ICIJ, показують як з грудня 2015 року до травня 2016 року банк переказав 240 мільйонів доларів США для підставних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, які, згідно з даними американських правоохоронців, контролювалися Коломойським та його діловим партнером.

Усі зазначені випадки - лише вершина айсберга сумнівних оборудок, зафіксованих у файлах FinCEN. Так, за даними українського видання "Українська правда", у поле зору бюро мінфіну США потрапили й інші знакові українські фігури, зокрема Рінат Ахметов, Сергій Курченко та інші.