Досьє FіnCEN: що треба знати про гучний міжнародний скандал із відмиванням грошей

Здається, яку загрозу можуть становити грошові перекази? Однак наслідки переказу "брудних" грошей - глобальні і всеосяжні. Так наркоділери, контрабандисти та шахраї ховають свою виручку подалі від очей наглядових органів, а диктатори і тирани легалізують нечесно нажиті статки і навіть посилюють свої авторитарні режими.

"Відіпрали" два трильйони доларів

Історія цього досьє почалася у 2019 році, коли американський медіаресурс BuzzFeed News отримав доступ до таємних фінансових даних. Здобутою інформацією там поділились із Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ). Протягом останніх 16 місяців 400 журналістів з 88 країн ретельно перевіряли отриману інформацію усіма можливими способами. Результати цієї роботи опубліковані у неділю, 20 вересня. Шокуючі матеріали свідчать про небувалий розмах явища - йдеться про оборудки на майже два трильйони доларів США.

У досьє фігурує низка провідних банків

Основа цього "зливу" інформації - дані з міністерства фінансів США, куди стікаються так звані "Звіти про підозрілу активність" (SARs), у яких банки звітують про сумнівні транзакції. Аналізом займається FinCEN - спеціальне бюро при мінфіні США у боротьбі з відмиванням "брудних" капіталів. ICIJ, BuzzFeed News та їхні медіапартнери спочатку отримали доступ до понад 2100 таких звітів. У ході подальшого журналістського розслідування, до якого долучилася і Deutsche Welle, вдалося отримати доступ до ще 17600 документів, так чи інакше пов'язаних із банківськими установами.

Як правило, звіт SARs складається із короткого повідомлення з масою технічної інформації. Тож нині йдеться про найбільший в історії витік точних і деталізованих даних. Підозрілі транзакції, як свідчить досьє, стосуються провідних західних банків. Серед них німецький Deutsche Bank, британські HSBC та Barclays та американський JP Morgan.

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Банки як пральна машина?

"Злочинці самі гроші не відмивають. Важливою тут є роль банків, адже саме вони надають послуги переказу грошей туди, де їх можна добряче сховати", - пояснює експерт з викриття брудних фінансових операцій Грем Барроу. У минулому аналітик сам працював на Deutsche Bank та HSBC. Сьогодні ж він вважає, що "ми всі у програші, адже це гроші з наших податків, з тих сплат, які ми віддаємо на суспільне благо".

Важлива деталь: ці звіти ще не є однозначним доказом протиправної діяльності. Йдеться про оцінку тих чи інших операцій внутрішніми банківськими аналітиками, відповідальними за боротьбу з відмиванням грошей. Compliance Officers, тобто уповноважені з питань відповідності, звітують про сумнівні транзакції з ознаками потенційних фінансових правопорушень або ж про операції, в яких фігурують клієнти профілю "з високим ризиком", наприклад такі, які вже мали проблеми із законом.

FinCEN вимагає подавати такі звіти про підозрілі операції банки, що ведуть ділову активність у США. Відомство суворо стежить за дотриманням цієї вимоги, а за халатність зі звітністю банкам загрожують різного роду штрафи.

За даними BuzzFeed News, лише торік до FinCEN від банків надійшло понад два мільйони звітів про підозрілі транзакції. Між 2011 та 2017 роками відомство отримало понад 12 мільйонів звітів. Розслідування ICIJ вказує на те, що з легкої руки банків було відмито близько двох трильйонів доларів через операції, які самі ж банки вважали "підозрілими". Іншими словами, банки затвердили підозрілий переказ, отримали свої комісійні, а відтак відзвітували про те, що операція була "підозрілою".

Більшість фінансових звітів про підозрілі транзакції надійшла від: Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan (107), Barclays (104) та HSBC (73). Усього від цих банків надійшло понад 85 відсотків усіх звітів.

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Влада США дистанціювалася від "зливу"

У FinCEN відмовляються коментувати зміст "злитих" звітів. Там взагалі дистанціювалися від витоку. Більше того, керівник юридичного відділу FinCEN Джиммі Кірбі у письмовій заяві для BuzzFeed News наголосив, що "публікація звітів може завдати шкоди поточним або майбутнім розслідуванням" і додав, що витік документів може допомогти "злочинним елементам знищити докази".

Крім того, Кірбі висловив стурбованість за долю "свідків та жертв, які тепер постали перед загрозою фізичної розправи", а також наголосив, що несанкціонований витік інформації негативно впливає і на готовність банків ділитися такою інформацією у майбутньому. Своєю чергою, речник міністерства юстиції США Метт Ллойд у коментарі ICIJ заявив, що "ми і надалі рішуче продовжимо активне розслідування фінансових зловживань і відмивання грошей".

Відомі обличчя, знайомі прізвища

Досьє повне іменами відомих широкій публіці осіб. Серед них колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. У березні 2019-го його засудили до 7 років позбавлення волі за шахрайство та ухилення від сплати податків.

Банк JPMorgan Chase відзвітував, що дозволяв фінансові транзакції між ним та його фірмами-"прокладками" аж до вересня 2017 року, хоча про його сумнівні зв'язки із проросійськими політиками в Україні, про підозри у відмиванні грошей, стало відомо набагато раніше.

Пола Манафорта (у центрі) засудили до семи років ув'язнення

Однак не в усіх випадках усе так очевидно як з Манафортом. Нерідко у схемах фігурують партнери або діти відомих осіб. Наприклад, Атіку Абубакар. Спецкомісія нігерійського сенату звинувачує колишнього віцепремєра у розкраданні понад 100 мільйонів доларів з Фонду нафтових розробок. Минуло кілька років і його дружина Рукаяту Абубакар через Habib Bank оформила через фірму у Об'єднаних Арабських Еміратах купівлю квартири у Дубаї. Сума переказу - мільйон доларів США. Сам же колишній нігерійський віцепрезидент так і не постав перед судом і усі звинувачення на свою адресу відкидає.

У досьє фігурують і порушники санкційного режиму, наприклад ірансько-турецький бізнесмен Реза Зарраб. 2017-го, під час судового процесу у США, Зарраб визнав себе винним за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей та порушенні санкційного режиму США проти Ірану. Однак це не завадило йому через довірених осіб провертати через американські банки мільйонні перекази. За даними звітів Standard Chartered Bank, йдеться про 133 мільйони доларів.

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Джерело витоку невідоме

Ресурс Buzzfeed News не називає джерела "зливу" інформації. За даними ресурсу, деяка частина документів походить з комісії Конгресу США, що розслідує справу про можливе втручання Росії у вибори президента США 2016 року. Інша частина - це відповіді FinCEN на запити від різних наглядових інстанцій.

У січні колишня співробітниця FinCEN Наталі Мейфлауер Сорс Едвардс визнала себе винною у несанкціонованій передачі звітів FinCEN третій стороні. За даними прокуратури, "злиті" дані стали згодом основою для принаймні 12 публікацій у ЗМІ. Напряму прокуратура не згадує Buzzfeed News, однак можна зрозуміти, що йдеться саме про цей ресурс. Колишній адвокат Едвардс розповів, що його підзахисна, розголошуючи ці дані, мала лише якнайкращі наміри. Вирок у її справі очікують у жовтні.