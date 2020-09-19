 США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану

Вашингтон вважає, що обмежувальні заходи ООН проти Тегерана, що діяли до ядерної угоди 2015, знову чинні. Держсекретар США Майк Помпео очікує від решти членів ООН виконання цих санкцій.

Майк Помпео

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео (архівне фото)

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про відновлення запроваджених Організацією Об'єднаних Націй (ООН) санкцій щодо Ірану, якы були чинними до укладення ядерної угоди з Іраном 2015 року. Про це керівник Держдепартаменту заявив увечері в суботу, 19 вересня.

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Ну думку Помпео, на 20-ту годину 19 вересня (за мысцевим часом) були наявні всі підстави для повернення до санкційного режиму, передає інформагенція dpa. У зробленій заяві глава американського дипломатичного відомства нагадав, що ще 30 днів тому США оголосили про запуск механізму відновлення санкцій ООН проти Ірану. Вашингтон вважає, що Тегеран не виконав зобов'язання, закріплені в цій ядерній угоді, підписантами якої були також США, Росія, Китай, Франція, Великобританія та Німеччина.

Раніше самі Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

Згодом у своєму дописі в соцмережі Twitter держсекретар США назвав оголошене Вашингтоном відновлення режиму санкцій "чудовою новиною для миру в регіоні". Крім того, Помпео назвав Іран "головним спонсором антисемітизму та тероризму".

Вашингтон очікує солідарності від інших країн-членів ООН

Серед обмежувальних заходів проти Тегерана, які Вашингтон вважає відновленими: ембарго на поставку озброєнь Ірану, заборона на збагачення і переробку ядерних матеріалів на території цієї країни, а також заборона на проведення випробувань балістичних ракет на території Ірану. Так само, на думку Вашингтона, тепер під санкціями - передача Ірану ядерних технологій і технологій для створення балістичних ракет.

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Помпео заявив про очікування з боку США, що всі члени ООН в повному обсязі виконуватимуть свої зобов'язання з імплементації обмежувальних заходів. Керівник Держдепартаменту застеріг, що у разі невиконання членами ООН зобов'язань США готові використовувати свої національні органи влади, "щоб подібні дії не залишилися без наслідків". На підтвердження цих слів він додав, що вже невдовзі США оголосять низку "додаткових заходів, націлених на забезпечення дотримання санкцій ООН і на те, щоб порушники були покарані", йдеться у заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепартаменту.

Тегеран називає заяву Вашингтона "пропагандистським трюком"

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав заяву Вашингтона про відновлення санкцій ООН "пропагандистським трюком" з огляду на наближення президентських виборів у США. Таку заяву Заріф зробив в ефірі іранського державного телебачення. Іранський урядовець нагадав, що нещодавно Рада Безпеки ООН не підтримала внесену США резолюцію про відновлення механізму повернення санкційного режиму.

18 вересня офіційні Лондон, Париж та Берлін наголосили, що спроби президента США Дональда Трампа повернутися до режиму санкцій проти Тегерана "неправочинні", оскільки США вийшли з ядерної угоди.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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Трамп вимагає перегляду угоди з Іраном

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