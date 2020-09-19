США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про відновлення запроваджених Організацією Об'єднаних Націй (ООН) санкцій щодо Ірану, якы були чинними до укладення ядерної угоди з Іраном 2015 року. Про це керівник Держдепартаменту заявив увечері в суботу, 19 вересня.

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Ну думку Помпео, на 20-ту годину 19 вересня (за мысцевим часом) були наявні всі підстави для повернення до санкційного режиму, передає інформагенція dpa. У зробленій заяві глава американського дипломатичного відомства нагадав, що ще 30 днів тому США оголосили про запуск механізму відновлення санкцій ООН проти Ірану. Вашингтон вважає, що Тегеран не виконав зобов'язання, закріплені в цій ядерній угоді, підписантами якої були також США, Росія, Китай, Франція, Великобританія та Німеччина.

Раніше самі Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди.

Згодом у своєму дописі в соцмережі Twitter держсекретар США назвав оголошене Вашингтоном відновлення режиму санкцій "чудовою новиною для миру в регіоні". Крім того, Помпео назвав Іран "головним спонсором антисемітизму та тероризму".

Вашингтон очікує солідарності від інших країн-членів ООН

Серед обмежувальних заходів проти Тегерана, які Вашингтон вважає відновленими: ембарго на поставку озброєнь Ірану, заборона на збагачення і переробку ядерних матеріалів на території цієї країни, а також заборона на проведення випробувань балістичних ракет на території Ірану. Так само, на думку Вашингтона, тепер під санкціями - передача Ірану ядерних технологій і технологій для створення балістичних ракет.

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Помпео заявив про очікування з боку США, що всі члени ООН в повному обсязі виконуватимуть свої зобов'язання з імплементації обмежувальних заходів. Керівник Держдепартаменту застеріг, що у разі невиконання членами ООН зобов'язань США готові використовувати свої національні органи влади, "щоб подібні дії не залишилися без наслідків". На підтвердження цих слів він додав, що вже невдовзі США оголосять низку "додаткових заходів, націлених на забезпечення дотримання санкцій ООН і на те, щоб порушники були покарані", йдеться у заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепартаменту.

Тегеран називає заяву Вашингтона "пропагандистським трюком"

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав заяву Вашингтона про відновлення санкцій ООН "пропагандистським трюком" з огляду на наближення президентських виборів у США. Таку заяву Заріф зробив в ефірі іранського державного телебачення. Іранський урядовець нагадав, що нещодавно Рада Безпеки ООН не підтримала внесену США резолюцію про відновлення механізму повернення санкційного режиму.

18 вересня офіційні Лондон, Париж та Берлін наголосили, що спроби президента США Дональда Трампа повернутися до режиму санкцій проти Тегерана "неправочинні", оскільки США вийшли з ядерної угоди.