 Берлін, Париж та Лондон відкинули пропозицію США поновити санкції проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

Берлін, Париж та Лондон відкинули пропозицію США поновити санкції проти Ірану

Німеччина, Франція і Великобританія відмовилися підтримати США у питанні відновлення санкцій проти Ірану після 20 вересня.

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Три європейські держави - Великобританія, Франція і Німеччина (так звана "Євротрійка") - всупереч позиції США відмовилися поновлювати санкції проти Тегерана, зняті після підписання угоди щодо іранської ядерної програми в 2015 році.

Про це йдеться в листі постійних представників цих країн при ООН, адресованого Раді Безпеки ООН, який було оприлюднено у п'ятницю, 18 вересня.

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У листі вказується, що будь-які рішення або дії з боку США, спрямовані на активування механізму щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану, "не матимуть юридичної сили" через вихід Вашингтона з угоди щодо ядерної програми Ірану, повідомляє агентство новин dpa.

Механізм відновлення санкцій був закладений в резолюції 2231 Радбезу ООН, якою ратифікували ядерну угоду з Іраном, підписану в 2015 році. Відповідно до цього пункту, у разі невиконання умов угоди будь-який з її учасників може вимагати відновлення штрафних заходів й інші сторони не можуть накласти вето на цю вимогу.

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Однак через односторонній вихід США з угоди у 2018 році "Євротрійка" вважає, що США більше не мають правової можливості вимагати відновлення санкцій ООН проти Тегерана. У Білому домі навпаки переконані, що формально Вашингтон має право скористатися цим механізмом, оскільки брав участь у підписанні резолюції. Але поки незрозуміло, яким чином США зможуть запустити цей механізм, якщо більшість країн у Радбезі ООН не підтримують Вашингтон у цьому питанні.

Ядерна угода з Іраном

У червні 2015 року п'ять країн-постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном уклали ядерну угоду, яка передбачала можливість використання Іраном атомної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї. Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди і запровадив проти Тегерана нові санкції.

У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана останній став оголошувати про поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди.

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