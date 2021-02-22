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Мохаммад Джавад Заріф

Мохаммад Джавад Заріф - іранський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мохаммад Джавад Заріф".

Мохаммад Джавад Заріф є міністром закордонних справ Ірану, починаючи від серпня 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів 22.02.2021

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.
Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News

Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News 10.02.2021

Уряд Канади вивчає запис розмови, під час якої особа, ідентифікована ЗМІ як глава МЗС Ірану, не виключає версію про навмисне збиття літака МАУ, повідомляє CBC News.
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".
Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США

Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США 07.02.2021

Тегеран готовий повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року в разі скасування всіх санкцій США, запроваджених попередньою адміністрацією, запевнив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.
США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану

США оголосили про відновлення санкцій ООН проти Ірану 20.09.2020

Вашингтон вважає, що обмежувальні заходи ООН проти Тегерана, що діяли до ядерної угоди 2015, знову чинні. Держсекретар США Майк Помпео очікує від решти членів ООН виконання цих санкцій.
Секретар РНБО Данілов обговорює в Ірані розслідування збиття літака МАУ

Секретар РНБО Данілов обговорює в Ірані розслідування збиття літака МАУ 16.02.2020

Під час візиту до Ірану секретар РНБО України Олексій Данілов проводить переговори з проблемних питань у розслідуванні збитого літака МАУ. Тегеран запевняє Київ у готовності до подальшої співпраці.
Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ

Іран відмовився передати Boeing чорні скриньки літака МАУ 08.01.2020

В Ірані заявили, що не збираються передавати компанії Boeing чорні скринькі з літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерана.
Іран завдав ракетного удару по військових базах США у Іраку

Іран завдав ракетного удару по військових базах США у Іраку 08.01.2020

У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку.
США відмовили голові МЗС Ірану у візі для виступу в ООН - ЗМІ

США відмовили голові МЗС Ірану у візі для виступу в ООН - ЗМІ 07.01.2020

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф не отримав від США візу для участі у засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, пише Reuters.
Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона 04.01.2020

Вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані грубо порушує норми міжнародного права, вважають глави МЗС Китаю та Росії.
США та Іран обмінялися ув'язненими

США та Іран обмінялися ув'язненими 07.12.2019

У рамках обміну США передали Ірану іранського вченого. Натомість Іран звільнив американського науковця, якого утримували в Ірані з 2016 року.
Іран заявив про готовність і надалі співпрацювати з МАГАТЕ

Іран заявив про готовність і надалі співпрацювати з МАГАТЕ 08.09.2019

Попри поетапне скорочення Тегераном його зобов'язань у рамках ядерної угоди, Іран й надалі готовий тісно співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, запевнив глава МЗС країни Джавад Заріф.
Розбіжності щодо Ірану на саміті G7 на тлі несподіваного візиту Заріфа

Розбіжності щодо Ірану на саміті G7 на тлі несподіваного візиту Заріфа 25.08.2019

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції.
Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7 25.08.2019

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.
Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт щодо збагаченого урану

Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт щодо збагаченого урану 01.07.2019

Іран перевищив ліміт у 300 кілограмів низькозбагаченого урану, передбачений укладеною 2015 року угодою щодо іранської ядерної програми, заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.
Іран відкинув закиди Ізраїлю щодо таємного ядерного складу

Іран відкинув закиди Ізраїлю щодо таємного ядерного складу 28.09.2018

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф спростував закиди з боку Ізраїлю про таємний ядерний склад на іранській території. Водночас він звинуватив Ізраїль у наявності нелегальної програми ядерної зброї.

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