Мохаммад Джавад Заріф - іранський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мохаммад Джавад Заріф".

Мохаммад Джавад Заріф є міністром закордонних справ Ірану, починаючи від серпня 2013 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.