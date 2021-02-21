Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі. Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив після повернення з Тегерана до Відня в неділю, 21 лютого.

Компромісу було досягнуто під час переговорів Гроссі з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Мохаммадом Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі Акбаром Салехі. Укладена угода буде чинною протягом трьох місяців.

Перевірки входять до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який у 2015 році підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія. Цей документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених раніше США і ЄС.

Іран перевищив обмеження СВПД

Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року і ввели нові санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД.

Серед іншого, документ забороняє збагачення урану до рівня більш 3,67 відсотка. Але МАГАТЕ в серпні 2019 року повідомило, що Іран збагатив уран до рівня в 4,5 відсотка. А в листопаді 2019 року МАГАТЕ заявило, що запаси ядерного палива в Ісламській Республіці перевищують 2400 кілограмів, в той час як згідно з угодою вони повинні були зберігатися на рівні 200 кілограмів.

США допускають повернення в ядерну угоду з Іраном

Також нещодавно іранський парламент ухвалив рішення припинити з 23 лютого 2021 року інспекції МАГАТЕ, якщо доти санкції США щодо Ірану не скасують або не послаблять. Водночас очільник іранського МЗС Джавад Заріф запевнив у інтерв'ю іранському телеканалу Press TV, що обмеження доступу інспекторам МАГАТЕ ще не означає виходу Ірану з ядерної угоди.

США після обрання нового президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном. Водночас у Вашингтоні заявили, що не зніматимуть санкції проти Ірану до початку дипломатичного діалогу.