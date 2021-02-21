 Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об′єктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час переговорів у Ірані

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час переговорів у Ірані

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі. Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив після повернення з Тегерана до Відня в неділю, 21 лютого.

Компромісу було досягнуто під час переговорів Гроссі з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Мохаммадом Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі Акбаром Салехі. Укладена угода буде чинною протягом трьох місяців.

Перевірки входять до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який у 2015 році підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія. Цей документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених раніше США і ЄС.

Іран перевищив обмеження СВПД

Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з угоди в травні 2018 року і ввели нові санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД.

Серед іншого, документ забороняє збагачення урану до рівня більш 3,67 відсотка. Але МАГАТЕ в серпні 2019 року повідомило, що Іран збагатив уран до рівня в 4,5 відсотка. А в листопаді 2019 року МАГАТЕ заявило, що запаси ядерного палива в Ісламській Республіці перевищують 2400 кілограмів, в той час як згідно з угодою вони повинні були зберігатися на рівні 200 кілограмів.

США допускають повернення в ядерну угоду з Іраном

Також нещодавно іранський парламент ухвалив рішення припинити з 23 лютого 2021 року інспекції МАГАТЕ, якщо доти санкції США щодо Ірану не скасують або не послаблять. Водночас очільник іранського МЗС Джавад Заріф запевнив у інтерв'ю іранському телеканалу Press TV, що обмеження доступу інспекторам МАГАТЕ ще не означає виходу Ірану з ядерної угоди.

США після обрання нового президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном. Водночас у Вашингтоні заявили, що не зніматимуть санкції проти Ірану до початку дипломатичного діалогу.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


Також за темою

Iran Atomanlage Fordo

Іран назвав "плідними" перемовини з МАГАТЕ 21.02.2021

Переговори в Тегерані між керівництвом МАГАТЕ й іранськими чиновниками були "плідними", запевнив представник Ірану. Іранська влада також пообіцяла невдовзі опублікувати результати цих переговорів.

Iran | Außenminister Dschawad Sarif

Іран вимагає від США "негайно і безумовно" скасувати санкції 19.02.2021

Тегеран повернеться до виконання зобов'язань у відповідь на зняття усіх санкцій Вашингтона, відповів глава МЗС Ірану на пропозицію США про переговори щодо іранської ядерної угоди.

USA Prssesprecherin Jen Psaki

США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном 20.02.2021

Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.

Реклама

Докладно

Акція протесту в серпні минулого року у Берліні проти коронавірусних обмежень уряду Німеччини

Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії

Расистські конспірологічні теорії набувають популярності у Європі, отримавши поштовх до розвитку завдяки пандемії.  

Робітник повертає вентиль на компресорній станції

Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким нафтопровід має бути переданий у державну власність.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  