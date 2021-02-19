Іран вимагає від США "негайно і безумовно" скасувати санкції

Іран у п'ятницю, 19 лютого, повторив вимогу до США скасувати всі санкції, запроваджені колишнім американським президентом Дональдом Трампом, після пропозиції адміністрації президента Джо Байдена про переговори.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав у своїй сторінці у соцмережі Twitter, що Іран "негайно скасує" свої заходи у відповідь, якщо США "безумовно та негайно" скасують "усі санкції, повторно введені Трампом".

За його словами, Іран "погоджується" з рішенням адміністрації Байдена відкликати вимогу попередньої адміністрації до Ради Безпеки ООН про відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, яка, за словами Заріфа, "не має юридичної сили".

Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена дала сигнал про готовність до переговорів з Тегераном щодо суперечки навколо іранської ядерної угоди. Водночас Німеччина, США, Франція і Великобританія застерегли Іран від обмеження доступу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до іранських ядерних об'єктів.

Раніше Іран повідомив МАГАТЕ, що може обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх атомних об'єктів у тому разі, якщо до кінця місяця не буде досягнутий прорив у конфлікті з США щодо іранської атомної програми. Таке рішення Тегерану фактично означало б повний відхід Ірану від ядерної угоди.

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Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядердної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.