 Іран вимагає від США ″негайно і безумовно″ скасувати санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

Іран вимагає від США "негайно і безумовно" скасувати санкції

Тегеран повернеться до виконання зобов'язань у відповідь на зняття усіх санкцій Вашингтона, відповів глава МЗС Ірану на пропозицію США про переговори щодо іранської ядерної угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Іран у п'ятницю, 19 лютого, повторив вимогу до США скасувати всі санкції, запроваджені колишнім американським президентом Дональдом Трампом, після пропозиції адміністрації президента Джо Байдена про переговори.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав у своїй сторінці у соцмережі Twitter, що Іран "негайно скасує" свої заходи у відповідь, якщо США "безумовно та негайно" скасують "усі санкції, повторно введені Трампом".

За його словами, Іран "погоджується" з рішенням адміністрації Байдена відкликати вимогу попередньої адміністрації до Ради Безпеки ООН про відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, яка, за словами Заріфа, "не має юридичної сили".

Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена дала сигнал про готовність до переговорів з Тегераном щодо суперечки навколо іранської ядерної угоди. Водночас Німеччина, США, Франція і Великобританія застерегли Іран від обмеження доступу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до іранських ядерних об'єктів.

Раніше Іран повідомив МАГАТЕ, що може обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх атомних об'єктів у тому разі, якщо до кінця місяця не буде досягнутий прорив у конфлікті з США щодо іранської атомної програми. Таке рішення Тегерану фактично означало б повний відхід Ірану від ядерної угоди.

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Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядердної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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