 США готові до переговорів з Іраном щодо ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

США готові до переговорів з Іраном щодо ядерної угоди

Новий уряд США заявив, що готовий змінити свою політику відносно Ірану і провести переговори щодо іранської ядерної угоди.

АЕС в Ірані

АЕС в Ірані

Адміністрація президента США Джо Байдена дала сигнал про готовність до переговорів з Тегераном щодо суперечки навколо іранської ядерної угоди. Вашингтон прийняв би запрошення головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля на зустріч за участі представників Ірану та шести інших країн (постійні члени Ради Безпеки ООН та Німеччина. - Ред.), щоб спільно знайти дипломатичне рішеннязаявили у Держдепартаменті США у четвер, 18 лютого, передає агенція dpa.

При цьому у США уточнили, що ще не отримали такого запрошення. Також поки невідомо, як Іран відповість на цю пропозицію.

Ця заява Вашингтону пролунала після консультацій міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великобританії і головного дипломата США Ентоні Блінкена. Крім того, того ж дня уряд Байдена відкликав вимогу попередньої адміністрації до Ради Безпеки ООН про відновлення міжнародних санкцій проти Ірану. Також мають бути скасовані обмеження на в'їзд для іранських чиновників, які приїжджають до Сполучених Штатів на засідання ООН.

Тегеран застерегли від "небезпечних рішень"

У свою чергу, Німеччина, США, Франція і Великобританія застерегли Іран від обмеження доступу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до іранських ядерних об'єктів. Глави зовнішньополітичних відомств цих країн заявили, що це було б "небезпечним рішенням". Дипломати закликали Тегеран "зважити наслідки такого серйозного заходу, особливо зараз, коли відкриваються нові дипломатичні можливості". 

Раніше Іран повідомив МАГАТЕ, що може обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх атомних об'єктів у тому разі, якщо до кінця місяця не буде досягнутий прорив у конфлікті з США щодо іранської атомної програми.

Таке рішення Тегерану фактично нічого не залишило б від ядерної угоди. Уряд країни відхилив попередження європейських партнерів і знову закинув, що вони та США не дотримуються цієї угоди. Керівництво Тегерану вимагає від Вашингтону зняти всі санкції проти Ірану. Байден, у свою чергу, чітко дав зрозуміти, що не готовий до цього.

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. Іран у відповідь заявив про поступовий відхід від виконання ядердної угоди, зокрема, почав збагачувати уран вище за передбачений угодою рівень та обсяг.  

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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