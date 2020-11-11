Берлін, Париж і Лондон закликають Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Німеччина, Франція та Великобританія з занепокоєнням відреагували на ухвалення парламентом Ірану закону, яким передбачається розширення ядерної програми країни. Положення, що містяться у цьому документі, розходяться із принципами ядерної угоди з Іраном, наголошується у спільній заяві, поширеній у понеділок, 7 грудня, зовнішньополітичними відомствами трьох країн, які є учасницями угоди.

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"Якщо Іран всерйоз прагне зберегти дипломатичний шлях (вирішення нинішньої кризи довкола ядерної програми Ірану. - Ред.), він не повинен реалізувати ці заходи", - наголосили у Берліні, Парижі й Лондоні. В МЗС трьох країн висловили переконання, що досягнута 2015 року іранська ядерна угода "залишається найкращим і на даний час єдиним шляхом нагляду та обмеження іранської ядерної програми". У заяві висловлюється надія на повернення до дипломатичного шляху розв'язання проблеми разом з майбутнім американським урядом на чолі з Джо Байденом. Тому повернення до дотримання сторонами ядерної угоди було б перевагою і для самого Ірану, переконані автори заяви.

Суперечливе рішення парламенту Ірану

Нагадаємо, минулого тижня представники жорсткого курсу у парламенті Ірану домоглися ухвалення закону про ядерну політику країни. Згідно з ним, Організація з атомної енергії Ірану має щороку виробляти 120 кілограмів урану, збагаченого до 20 відсотків. Урану, збагаченого менш ніж до 20 відсотків, в країні, згідно з законом, має вироблятися до 500 кілограмів на рік. Також законопроєкт передбачає виробництво більш потужних центрифуг для збагачення урану.

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Також у документі передбачена заборона у майбутньому перевірок іранських ядерних об'єктів експертами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Утім, ухвалений закон, попри підтримку з боку Корпусу вартових ісламської революції, був розкритикований президентом Ірану Хасаном Роухані та урядом країни. Закон є діаметрально протилежним дипломатичному курсу Ірану, наголосив Роухані. Для набуття чинності документом його має підписати президент країни.

Конфлікт США та Ірану

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того, як США в односторонньому порядку вийшли з угоди у травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони у зв'язку з атомною угодою, Тегеран хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США неодноразово наголошували, що прагнуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану.