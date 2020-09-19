Президент Ірану сподівається, що Байден "компенсує помилки" Трампа

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що наступна адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом має можливість "компенсувати" помилки у відносинах з Іраном, зроблені за часів президентської каденції Дональда Трампа. Заява президента Ірану була опублікована на його офіційному сайті у неділю, 8 листопада, повідомляє агенція AFP.

"Зараз є можливість у майбутньої американської адміністрації компенсувати свої попередні помилки та повернутися на шлях виконання міжнародних зобов'язань", - заявив Роухані на наступний день після того, як американські ЗМІ оголосили про фактичну перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.

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Роухані каже про "героїчний опір" санкціям

За словами іранського лідера, "шкідлива та помилкова політика" Білого дому впродовж останніх років "не лише засуджувалася людьми в усьому світі, їй також протистояли люди у США на останніх виборах". Тому Роухані висловив переконання, що завдяки "героїчному опору" іранців економічним санкціям з боку США ця "політика максимального тиску", якої дотримувався Трамп, "приречена на провал".

Як відомо, Трамп після одностороннього виходу США з ядерної угоди з Іраном неодноразово посилюючи економічні санкції проти Тегерану.

Своєю чергою під час виборчої кампанії Джо Байден обіцяв, що планує у разі своєї перемоги розпочати "шлях повернення до дипломатії" у відносинах з Іраном, та не виключив можливості повернення до ядерної угоди, яка була досягнута за часів президентства Барака Обами, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.