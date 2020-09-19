Президент Ірану сподівається, що Байден "компенсує помилки" Трампа
Політика "максимального тиску" на Іран, якої дотримувався Трамп, має завершитися, вважає президент Ірану Хасан Роухані.
Президент Ірану Хасан Роухані (фото з архіву)
Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що наступна адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом має можливість "компенсувати" помилки у відносинах з Іраном, зроблені за часів президентської каденції Дональда Трампа. Заява президента Ірану була опублікована на його офіційному сайті у неділю, 8 листопада, повідомляє агенція AFP.
"Зараз є можливість у майбутньої американської адміністрації компенсувати свої попередні помилки та повернутися на шлях виконання міжнародних зобов'язань", - заявив Роухані на наступний день після того, як американські ЗМІ оголосили про фактичну перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
За словами іранського лідера, "шкідлива та помилкова політика" Білого дому впродовж останніх років "не лише засуджувалася людьми в усьому світі, їй також протистояли люди у США на останніх виборах". Тому Роухані висловив переконання, що завдяки "героїчному опору" іранців економічним санкціям з боку США ця "політика максимального тиску", якої дотримувався Трамп, "приречена на провал".
Як відомо, Трамп після одностороннього виходу США з ядерної угоди з Іраном неодноразово посилюючи економічні санкції проти Тегерану.
Своєю чергою під час виборчої кампанії Джо Байден обіцяв, що планує у разі своєї перемоги розпочати "шлях повернення до дипломатії" у відносинах з Іраном, та не виключив можливості повернення до ядерної угоди, яка була досягнута за часів президентства Барака Обами, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.
На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.