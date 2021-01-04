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Хасан Роухані
Тема
Хасан Роухані - іранський політичний діяч, шиїтський богослов, колишній президент Ірану.
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Докладно
Раісі виграв вибори в Ірані на тлі рекордно низької явки
Раісі виграв вибори в Ірані на тлі рекордно низької явки
За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62 відсотки виборців.
Політика
19.06.2021
19 червня 2021 р.
Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління
Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління
В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити збагачення урану.
Політика
10.04.2021
10 квітня 2021 р.
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з КНР
Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з КНР
Для скасування санкцій США проти Ірану Тегерану потрібно спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти Байден.
Конфлікти
07.02.2021
7 лютого 2021 р.
Тегеран виконуватиме ядерну угоду після скасування санкцій
Тегеран виконуватиме ядерну угоду після скасування санкцій
Передумовою повернення Тегерана до ядерної угоди 2015 року є скасування всіх санкцій США, каже Алі Хаменеї.
Політика
07.02.2021
7 лютого 2021 р.
Тегеран заборонив "тестувати" іноземні вакцини на іранцях
Тегеран заборонив "тестувати" іноземні вакцини на іранцях
Іноземні компанії хотіли надати Ірану вакцини для тестування на іранцях, але уряд відмовив їм, сказав президент країни.
Політика
09.01.2021
9 січня 2021 р.
Іран почав збагачувати уран до 20 відсотків
Іран почав збагачувати уран до 20 відсотків
Підвищення рівня збагачення урану розпочалося на ядерному об'єкті в Фордо, повідомили в Тегерані.
Політика
04.01.2021
4 січня 2021 р.
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