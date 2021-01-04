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Хасан Роухані

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Хасан Роухані - іранський політичний діяч, шиїтський богослов, колишній президент Ірану.

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Докладно

Чинний президент Ірану Хасан Роухані (ліворуч) та новообраний президент країни Ібрагім Раісі під час зустрічі у Тегерані 19 червня

Раісі виграв вибори в Ірані на тлі рекордно низької явки

Раісі виграв вибори в Ірані на тлі рекордно низької явки

За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62 відсотки виборців.
Політика19 червня 2021 р.
Центрифуги на одному з атомних об'єктів Ірану (архівне фото)

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління

В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити збагачення урану.
Політика10 квітня 2021 р.
Джо Байден

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з КНР

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з КНР

Для скасування санкцій США проти Ірану Тегерану потрібно спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти Байден.
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Аятола Алі Хаменеї

Тегеран виконуватиме ядерну угоду після скасування санкцій

Тегеран виконуватиме ядерну угоду після скасування санкцій

Передумовою повернення Тегерана до ядерної угоди 2015 року є скасування всіх санкцій США, каже Алі Хаменеї.
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Президент Ірану Хасан Роухані

Тегеран заборонив "тестувати" іноземні вакцини на іранцях

Тегеран заборонив "тестувати" іноземні вакцини на іранцях

Іноземні компанії хотіли надати Ірану вакцини для тестування на іранцях, але уряд відмовив їм, сказав президент країни.
Політика9 січня 2021 р.
Збагачення урану в Ірані

Іран почав збагачувати уран до 20 відсотків

Іран почав збагачувати уран до 20 відсотків

Підвищення рівня збагачення урану розпочалося на ядерному об'єкті в Фордо, повідомили в Тегерані.
Політика4 січня 2021 р.
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