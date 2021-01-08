 Тегеран заявив, що заборонив іноземним компаніям тестувати вакцини на іранцях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Тегеран заявив, що заборонив іноземним компаніям тестувати вакцини на іранцях

Іноземні компанії хотіли надати Ірану свої вакцини для тестування на іранцях, але уряд відмовив їм, сказав президент країни. Він не назвав компанії, які, за його словами, зробили ці пропозиції.

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані

Керівництво Ірану заборонило іноземним компаніям випробовувати свої вакцини від коронавірусу на жителях країни. Про це у суботу, 9 січня, заявив президент Ірану Хасан Роухані на наступний день після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заборонив вакцини із США та Великобританії.

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"Іноземні компанії хотіли дати нам вакцини, щоб протестувати їх на іранцях. Однак міністерство охорони здоров'я запобігло цьому", - сказав Роухані, не називаючи компаній і не надаючи додаткових деталей, повідомляє інформагенція Reuters. Він додав, що уряд натомість "придбає безпечні іноземні вакцини".

Напередодні аятола Алі Хаменеї заявив, що США та Великобританія "не заслуговують на довіру". Він запевнив, що Іран отримає вакцини з "інших надійних місць", не надаючи жодних деталей. Між тим агенція Reuters нагадала, що союзники Ірану Китай та Росія також виготовляють власні вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Іран найбільше постраждав від коронавірусу серед країн Близького Сходу. Згідно з офіційними даними, представленими на сайті Worldometers, в країні офіційно зафіксовано більше 1,2 мільйона інфікувань, 56018 жертв та понад мільйон випадків одужання. 

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