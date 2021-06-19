 Ібрагім Раісі виграв вибори президента Ірану на тлі рекордно низької явки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

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Новини

Ібрагім Раісі виграв вибори президента Ірану на тлі рекордно низької явки

За ультраконсервативного іранського політика Ібрагіма Раісі проголосували 62 відсотки виборців. Явка на виборах президента була рекордно низькою для країни.

Чинний президент Ірану Хасан Роухані (ліворуч) та новообраний президент країни Ібрагім Раісі під час зустрічі у Тегерані 19 червня

Чинний президент Ірану Хасан Роухані (ліворуч) та новообраний президент країни Ібрагім Раісі під час зустрічі у Тегерані 19 червня

Ультраконсервативний іранський політик, глава судової влади країни Ібрагім Раісі переміг на президентських виборах, отримавши майже 62 відсотки голосів виборців, повідомили у міністерстві внутрішніх справ Ірану в суботу, 19 червня.

У виборах, які відбулися 18 червня, взяла участь рекордно низька кількість іранців - явка становила лише 48,8 відсотка, повідомляє агенція новин AFP. Багато виборців проігнорували голосування, до участі у якому не допустили багатьох відомих політиків. Загалом свої кандидатури висунули близько 600 претендентів, включаючи 40 жінок. У підсумку до участі у виборах були допущені семеро кандидатів, усі чоловіки, троє з них знялися з виборів за два дні до голосування.

Рада вартових конституції не допустила до участі у виборах, зокрема, й експрезидента Махмуда Ахмадінежада, який заявив, що й сам після цього не голосуватиме, аби "не брати участі у цьому гріху". Не допустили його до виборів і чотири роки тому.

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"Вітаю наш народ з його вибором", - заявив, коментуючи результати виборів, чинний президент Ірану Хасан Роухані, який обіймав цю посаду максимально дозволені два терміни та повноваження якого спливають у серпні.

Ібрагім Раісі після оголошення про перемогу пообіцяв "робити все, що в наших силах, аби надія на майбутнє, яка зараз жива у серцях людей, й надалі росла". Він додав, що планує зміцнити довіру громадськості до влади, аби забезпечити "яскраве і приємне життя разом". 60-річний Раісі вважається близьким до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який має необмежену політичну владу в країні.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


 

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