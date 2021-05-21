 МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об′єктів Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану

Міжнародні експерти МАГАТЕ більше не мають доступу до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди, заявив Тегеран.

Cпоруда атомної енергетичної організації Ірану, фото опублікував Тегеран

Cпоруда атомної енергетичної організації Ірану, фото опублікував Тегеран

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив у неділю, 23 травня, що тримісячна угода про моніторинг ядерних об'єктів країни між Тегераном та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) закінчилася напередодні, повідомило іранське державне телебачення. Таким чином МАГАТЕ більше не матиме доступу до даних та знімків з ядерних об'єктів Ірану.

Як зауважує агенція АР, ця заява ще більше звужує вікно можливостей для США та інших країн для досягнення домовленостей з Іраном. Ісламська Республіка вже збагачує та накопичує запаси урану на рівнях, що значно перевищують дозволені ядерною угодою 2015 року.

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У МАГАТЕ заявили, що його генеральний директор Рафаель Гроссі проведе пресконференцію з цього приводу пізніше у неділю у Відні. Він веде переговори з Іраном щодо продовження моніторингового режиму, що може вплинути на переговори між Тегераном та шістьма державами щодо відродження ядерної угоди 2015 року, заявило МАГАТЕ. 

У лютому МАГАТЕ та Іран погодились продовжувати на три місцяці "необхідну" діяльність агентства з моніторингу та перевірки ядерних об'єктів в Ісламській Республіці, хоча Тегеран скоротив співпрацю з відомством, заборонивши оперативні інспекції.

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