МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив у неділю, 23 травня, що тримісячна угода про моніторинг ядерних об'єктів країни між Тегераном та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) закінчилася напередодні, повідомило іранське державне телебачення. Таким чином МАГАТЕ більше не матиме доступу до даних та знімків з ядерних об'єктів Ірану.

Як зауважує агенція АР, ця заява ще більше звужує вікно можливостей для США та інших країн для досягнення домовленостей з Іраном. Ісламська Республіка вже збагачує та накопичує запаси урану на рівнях, що значно перевищують дозволені ядерною угодою 2015 року.

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У МАГАТЕ заявили, що його генеральний директор Рафаель Гроссі проведе пресконференцію з цього приводу пізніше у неділю у Відні. Він веде переговори з Іраном щодо продовження моніторингового режиму, що може вплинути на переговори між Тегераном та шістьма державами щодо відродження ядерної угоди 2015 року, заявило МАГАТЕ.

У лютому МАГАТЕ та Іран погодились продовжувати на три місцяці "необхідну" діяльність агентства з моніторингу та перевірки ядерних об'єктів в Ісламській Республіці, хоча Тегеран скоротив співпрацю з відомством, заборонивши оперативні інспекції.