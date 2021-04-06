 Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

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Новини

Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран

Тегеран робить серйозний крок у напрямку розробки ядерної зброї, застерігають в МЗС трьох країн. Німеччина, Франція і Великобританія вбачають у цьому загрозу для переговорів довкола ядерної програми Ірану.

Президент Ірану Хасан Роухані (другий ліворуч) відвідує виставку у Тегерані, присвячену ядерним досягненням країни

Президент Ірану Хасан Роухані (другий ліворуч) відвідує виставку у Тегерані, присвячену ядерним досягненням країни

Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії засудили наміри Ірану продовжити процес збагачення урану з метою довести цей рівень до 60 відсотків. "Це є серйозним розвитком подій, оскільки виробництво високозбагаченого урану є важливим кроком у розробці ядерної зброї", - йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств трьох країн, оприлюдненій у середу, 14 квітня.

У Берліні, Парижі та Лондоні наголошують, що Тегеран не має жодних переконливих підстав для того, щоб мати у своєму розпорядженні уран, збагачений такою мірою, інформує агенція dpa. У трьох країнах вважають, що такі дії Ірану ставлять під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на порятунок угоди щодо ядерної програми Тегерану.

Наміри Ірану збагачувати уран

Напередодні Іран заявив про намір з 14 квітня почати збагачувати уран до 60 відсотків, про що він уже поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Він також заявив про плани встановити близько однієї тисячі вдосконалених центрифуг для збагачення урану на заводі в Натанзі. Саме на цьому ядерному об'єкті 11 квітня стався вибух, який влада країни назвала "терактом", влаштованим Ізраїлем.

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У Вашингтоні намір Тегерана збагачувати уран до 60 відсотків назвали провокацією. "Даний крок поставить під сумнів серйозність намірів Ірану щодо ядерних переговорів", - зазначила 13 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

До цього часу Іран збагачував уран до 20 відсотків, хоча міжнародний ядерний договір дозволяв йому збагачення до 4 відсотків. Для створення ядерної зброї необхідне збагачення урану до 90 відсотків.

15 квітня у Відні мають продовжитися переговори за участі дипломатів з Ірану, США, Росії, Китаю, ФРН Франції та Великобританії щодо ядерної програми Тегерана і майбутнього укладеного в 2015 році Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). 2 квітня відбулася відеоконференція спільної комісії зі СВПД, а 6 квітня у Відні пройшла зустріч робочих груп в очному форматі.Представники Ірану та США на цих переговорах спілкуються через посередників.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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