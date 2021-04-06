Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран

Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії засудили наміри Ірану продовжити процес збагачення урану з метою довести цей рівень до 60 відсотків. "Це є серйозним розвитком подій, оскільки виробництво високозбагаченого урану є важливим кроком у розробці ядерної зброї", - йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств трьох країн, оприлюдненій у середу, 14 квітня.

У Берліні, Парижі та Лондоні наголошують, що Тегеран не має жодних переконливих підстав для того, щоб мати у своєму розпорядженні уран, збагачений такою мірою, інформує агенція dpa. У трьох країнах вважають, що такі дії Ірану ставлять під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на порятунок угоди щодо ядерної програми Тегерану.

Наміри Ірану збагачувати уран

Напередодні Іран заявив про намір з 14 квітня почати збагачувати уран до 60 відсотків, про що він уже поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Він також заявив про плани встановити близько однієї тисячі вдосконалених центрифуг для збагачення урану на заводі в Натанзі. Саме на цьому ядерному об'єкті 11 квітня стався вибух, який влада країни назвала "терактом", влаштованим Ізраїлем.

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У Вашингтоні намір Тегерана збагачувати уран до 60 відсотків назвали провокацією. "Даний крок поставить під сумнів серйозність намірів Ірану щодо ядерних переговорів", - зазначила 13 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

До цього часу Іран збагачував уран до 20 відсотків, хоча міжнародний ядерний договір дозволяв йому збагачення до 4 відсотків. Для створення ядерної зброї необхідне збагачення урану до 90 відсотків.

15 квітня у Відні мають продовжитися переговори за участі дипломатів з Ірану, США, Росії, Китаю, ФРН Франції та Великобританії щодо ядерної програми Тегерана і майбутнього укладеного в 2015 році Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). 2 квітня відбулася відеоконференція спільної комісії зі СВПД, а 6 квітня у Відні пройшла зустріч робочих груп в очному форматі.Представники Ірану та США на цих переговорах спілкуються через посередників.