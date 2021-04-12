Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків

Після інциденту на іранському ядерному об'єкті в Натанзі, в якому влада країни звинуватила Ізраїль, Тегеран заявив про намір з 14 квітня збагачувати уран до 60 відсотків. Про це Іран вже поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомив у вівторок, 13 квітня, заступник міністра закордонних справ країни Аббас Арагчі. Він також заявив про плани встановити близько однієї тисячі вдосконалених центрифуг для збагачення урану на заводі в Натанзі. У МАГАТЕ підтвердили надходження відповідного повідомлення від Ірану.

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На даний час Арагчі перебуває у Відні й очолює іранську делегацію на переговорах щодо ядерної програми Тегерана і майбутнього укладеного в 2015 році Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Після виходу з договору Сполучених Штатів у 2018 році за президентства Дональда Трампа Іран поступово відмовився від дотримання своїх зобов'язань у рамках угоди.

США кажуть про провокацію

Тим часом у Вашингтоні назвали провокацією намір Тегерана збагачувати уран до 60 відсотків. Речниця Білого дому Джен Псакі на пресконференції зазначила, що адміністрація США серйозно ставиться до цієї заяви. "Даний крок поставить під сумнів серйозність намірів Ірану щодо ядерних переговорів", - зазначила вона, цитує інформагенція AP.

У той же день глава МЗС Ірану Джавад Заріф після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Тегерані заявив про негативні наслідки інциденту в Натанзі для переговорів у Відні.

До цього часу Іран збагачував уран до 20 відсотків, хоча міжнародний ядерний договір дозволяв йому збагачення до 4 відсотків. Для створення ядерної зброї необхідно збагачення урану до 90 відсотків.

Іран заявив про теракт в Натанзі

У ніч на 11 квітня на ядерному об'єкті в Натанзі стався інцидент - вибух, який влада країни назвала "терактом". "Ми засуджуємо теракт в Натанзі і спробу ворогів Ірану перешкодити прогресу країни в атомній сфері", - заявив увечері в той же день глава Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Алі Акбар Салехі. Англомовний іранський телеканал Press TV ("Прес-ТВ") повідомив, що до "інциденту" на ядерному об'єкті привела проблема з електричною розподільною мережею.

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Днем раніше в Натанзі був введений в експлуатацію новий цех з виробництва вдосконалених центрифуг.

Відновилися переговори щодо ядерної угоди

У квітні у Відні почалися переговори щодо повернення до дотримання умов Спільного всеосяжного плану дій за участі США. Так, 2 квітня відбулася відеоконференція спільної комісії зі СВПД, а 6 квітня у Відні пройшла зустріч робочих груп в очному форматі. Американський лідер Джо Байден сигналізував можливість повернення Вашингтона до участі в угоді. Переговори у Відні продовжать 15 квітня.