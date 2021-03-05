Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США

Перемовини щодо укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном продовжаться наступного тижня у Відні. Про це домовилися учасники проведеної у п'ятницю, 2 квітня, віртуальної конференції за участю Ірану, Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великобританії та ЄС, тобто всіх сторін угоди, котрі поки що не виходили з цього міжнародного договору. Згідно з досягнутою домовленістю, зустріч у Відні відбудеться 6 квітня в очному форматі, заявили представники Ірану і ЄС.

У Відні будуть і представники США

Передбачалося також, що до Відня прибудуть представники американської сторони, передає інформагенція dpa. Утім, прямої участі в перемовинах з Іраном вони не брали б. Натомість очікуються непрямі контакти через посередників. Як повідомили dpa в дипломатичних колах, поки що Іран вважає неможливим проведення прямих переговорів із США. Ця позиція Тегерана непохитна. "Я очікую дуже складних переговорів", - сказав у коментарі dpa один неназваний дипломат.

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Згодом речник Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив, що американські представники відбудуть на зустріч до Відня. Він також запропонував проведення прямих переговорів з Іраном. Представник Держдепу так само визнав, що очікує "складної дискусії" у Відні. Попри це речник американського зовнішньополітичного відомства переконаний, що це буде "здоровим кроком уперед", цитує інформагенція AFP.

Напередодні Нед Прайс укотре повторив, що Вашингтон готовий "повернутися до виконання" своїх зобов'язань у рамках угоди, "якщо Іран це також зробить".

Зустріч на рівні експертів

Говорячи про перебіг проведеної онлайн зустрічі 2 квітня, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зазначив у коментарі іранському інформагентству Isna, що перемовини в рамках відеоконференції проводилися "серйозно та відкрито". За його словами, всі сторони, котрі взяли участь у відеоконференції, мають на меті відновити повноцінну дію ядерної угоди з Іраном, не марнуючи часу. Крім того, Аббас Аракчі додав, що перемовини у Відні відбудуться на рівні експертів.

Так само позитивно оцінили результат онлайн-перемовин у Європейській службі зовнішній справ. Згідно з опублікованою заявою дипломатичної служби ЄС, учасники зустрічі підкреслили свою готовність разом працювати над виходом з кризи. Так само сторони запевнили, що вони мають намір зберегти укладену 2015 року ядерну угоду з Іраном та обговорили можливості спільного втілення цього договору, йдеться в оприлюдненій заяві Європейської служби зовнішній справ.

Нещодавно президент Ірану Хасан Роухані закликав США скасувати запроваджені адміністрацією колишнього президента Дональда Трампа санкції проти Ірану. Саме скасування накладених США обмежень у Тегерані вважають передумовою повернення Ірану до цілковитого виконання ядерної угоди. Натомість адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на тому, що спочатку Іран має повернутися до виконання угоди, а тоді нинішній американський уряд скасує санкції Трампа проти Ірану.